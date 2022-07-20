住宿折1300元！3天搶住10萬房　32萬人訂樂園3折「9月底就沒了」

▲自由行住宿優惠短短3天內已使用10萬間房。（示意圖／王朝大酒店）

記者李姿慧／台北報導

悠遊國旅振興計畫7/15開跑，週日到週四住宿最高可補1300元，主題樂園門票享3折，觀光局表示，自由行住宿上路3天，已使用10萬間房，已消化1.3億元預算，未來不排除設計使用比例燈號儀表板，讓民眾知道是否還可申請。另遊樂園則已有9.2萬人使用優惠入場，預期8/2前有32.7萬人預約，預算9月底將用完。

交通部砸55億元振興國旅，其中自由行住宿補助總經費推估約有24餘元，以每人1300元補助金額計算，約可提供184萬份補助，預算用罄計畫就會提前結束。

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由於自由行住宿優惠適用週日到周四平日期間，以7/17適用首日到7/19止，短短3天就已超過10萬間房入住，預算已使用1.3億元。

▲觀光局副局長周廷彰。（圖／記者李姿慧攝）

周廷彰表示，悠遊國旅受到歡迎，自由行住宿優惠有9千多家業者參加，昨天為止已使用10萬房，遊客住宿時，有參加方案的旅宿業或民宿在旅客消費之後，就會把旅客入住資料上傳到平台上，身分證會有消費紀錄。

周廷彰指出，這個速度有比較熱絡些，可能放暑假，疫情舒緩，大家也想出去散散心，初期使用數量有比較高一點，會再持續觀察。

另根據觀光局統計，715起至7/19止等3天平日累計使用優惠入園達9萬2,229人次，補助金額2,300萬3,165元，預算使用比例5.75%，預估可執行到9月底。另7/20起至8/2預約人數18萬7,467人，累計32萬7,996人預約。

▲觀光局副局長周廷彰。（圖／記者李姿慧攝）

周廷彰說，遊樂園優惠使用已經超過9萬3千人次，也是滿多人的，可能是暑假且優惠3折以下，很多學生也很喜歡去遊樂園跟同學一起遊玩，也滿熱門的。

周廷彰透露，觀光局已在設計研究預算使用儀表板和燈號，這禮拜觀察實際使用跟預期情況比較後，如果需要提前資訊揭露，會設計儀表板，譬如採用綠色、黃色、紅色等3種或4種燈號，以整體預算和自由行住宿預算為主，採使用房數比例計算，呈現預算使用情況讓民眾了解是否還可以申請。