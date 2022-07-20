林智堅逐桌敬酒挨罰！王必勝：目前規定不行「會檢討風險開放」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

桃園市議員參選人凌濤19日在臉書貼出一張桃園市長鄭文燦、市長參選人林智堅餐敘、逐桌敬酒照片，違反禁止逐桌禁酒規定。市府衛生局表示，該餐敘辦在自宅，並未違反規定，但採嚴格標準，仍將對3人各開罰3000元。至於逐桌禁酒是否會成為下一波放寬項目，指揮官王必勝表示，目前還是規定不行，會檢討風險開放。

凌濤表示，宴席間目前依照規定仍不得逐桌敬酒敬茶，若是違反，將依法裁處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。照片看起來人數至少有15位，依照照片裡餐桌的大小，至少有兩桌以上，「衛生局長王文彥應立即開罰林智堅、吳宏國逐桌敬酒的行為！」

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對此，桃園衛生局回應，現行指揮中心公告防疫政策，並未明訂自宅的相關規定，且宴席不得逐桌敬酒敬茶，目的在避免接觸不特定人以降低傳播風險，而昨日餐會上並沒有不特定人士，但為採取嚴格防疫標準，後續還是會蒐集相關事證依違反傳染病防治法開罰。

針對逐桌敬酒是否會是下一波放寬項目，王必勝表示，這波還沒有開放，但目前禁止的定義還是在所謂營業的場所餐飲業，在營業餐飲業不可以逐桌敬酒，這部分目前規定是這樣，會再檢討風險，在可以接受的狀況下開放。

