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快訊／第四劑接種對象擴大！　50歲以上成人7／22起都可打

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（20）日宣布擴大第四劑接種對象，7/22起50歲以上民眾都可預約接種，與第三劑間隔同樣需間隔5個月以上。

▲▼指揮中心記者會。指揮官王必勝、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

指揮中心6月底開放機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員接種，今日擴大開放至50歲以上成人都可打，確診者建議確診3個月後再接種，延長疫苗保護力。

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▲▼7月22日起新冠疫苗第二次追加劑實施對象擴大。（圖／指揮中心提供）

▲7月22日起新冠疫苗第二次追加劑實施對象擴大。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，目前國境邊境政策逐漸開放，為確保國內防疫安全，經ACIP專家書面審查，雖然目前健康年輕族群接種COVID-19疫苗第二次追加劑尚無實證研究支持，爰無法評估接種之益處與風險，惟基於自然感染或接種疫苗後所誘發之免疫保護力將隨確診日或疫苗接種日逐漸衰退，且國際疫情仍處於上升趨勢，經參考各國接種政策，開放50歲以上成人於第一次追加劑接種5個月(即150天)後，接種第二次追加劑，維持社區群體免疫。

指揮中心表示，目前國內疫苗庫存充足，符合接種間隔的民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。指揮中心呼籲，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，尚未完成基礎劑及追加劑接種的民眾應盡速施打，符合第二次追加劑開放對象可依自身風險及意願評估接種，並持續做好個人防護及配合防疫/檢疫規範，以維護國內社區安全。

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