李正皓選中和議員有機會？　黃暐瀚估：擊敗一名現任議員才有可能

▲李正皓宣布以無黨籍身分參選2022新北市中和區議員。（圖／翻攝自Facebook／李正皓）

記者詹宜庭／台北報導

前國民黨青年團執行長李正皓，2020年立委選舉失利後，轉身政論節目評論時事擔任名嘴，如今捲土重來，以無黨籍身份參選新北中和區市議員。對此，資深媒體人黃暐瀚20日在臉書上發文表示，李正皓若要當選，必須「九搶六」，得至少擊敗一名現任議員才有可能。

李正皓曾擔任朱立倫總統競辦發言人，但因2019年批評國民黨總統參選人韓國瑜而被開除黨籍，後來李投入親民黨，參選新北市第8選區（中和76里），最後以第三高票落敗，轉身當起政治評論員。

對於李正皓20日宣布，以無黨籍身份參選新北中和區市議員，黃暐瀚表示，2020年李參選中和立委時，左邊站著「導師、宋楚瑜」，右邊站著「家長、郭台銘」，最後以一萬三千多票惜敗。然而，兩年過去，相信這一萬三千票全都還在，只要再努力爭取三千票，過一萬六的門檻，就有機會當選新北中和區的議員。

黃暐瀚指出，李正皓是全國知名的政治評論員，面對許多人質疑為何不直接再選一次立委，李則回應，「飯要一口一口吃，我覺得，議員哪裡會很小，議員已經很大。」

黃暐瀚說，李以無黨籍參選人身分，對國民黨與民進黨的新北市長參選人提出質疑；他問尋求連任的新北市長侯友宜，「針對恩恩案，是仕途重要？還是市民重要？」針對前交通部長林佳龍，李正皓責則問，「先在台中十年磨一劍，又說自己是艋舺孩子，現在為什麼跑去選新北？」

至於李正皓參選新北中和區市議員，黃暐瀚預測，目前中和有六席議員，四藍兩綠。由於民進黨提三席，民眾黨也有一席，加上無黨籍參選的李正皓，等於是要「九搶六」，而且六席現任議員都要連任，得至少擊敗一名現任議員，才有當選的可能。