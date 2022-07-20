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夫妻雙薪沒15萬「別生小孩」　勸世文戰翻！年輕人+1：滿20歲結紮

▲▼母嬰,寶寶（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO勸世，夫妻雙薪沒15萬的話，「真的不要生小孩！」（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「好好避孕，養不起就自己想像！」一名媽媽透露，滿心期待生下孩子，結果讓她後悔了，「生活整個被摧毀的很嚴重」，半夜被吵醒3次，一早送孩子去托嬰，下班趕著接小孩、煮飯與洗澡，「一整天就是趕趕趕。」假日也沒得補眠，去公園、百貨公司或樂園，另原PO崩潰勸世，若夫妻雙薪沒15萬，生孩要三思。

一名女網友在Dcard表示，自從孩子出生後，「生活整個被摧毀的很嚴重」，半夜被吵醒1至3次，好不容易入睡後，一早7點要爬起來，準備送孩子去托嬰，尤其遇到下雨天超狼狽，「包包濕透鞋子也濕透，自己再趕去上班。」此外，小孩還有可能生病、請假、或是花錢另請保姆。

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對職業婦女來說，上班根本是快樂時光，偏偏時間一溜煙就過去，讓原PO再度眼神死直呼，「下班惡夢又開始，要趕著接小孩，弄晚餐、洗碗、幫小孩洗澡，一整天就是趕趕趕。」

到了假日，原PO也是一副厭世臉表示，「想補眠也很困難，小孩會壓在你身上叫你起床，夏天去熱得要死的公園，給小孩玩沙玩水；冬天要想辦法找百貨公司，去一次噴1000的樂園。」

對此，原PO極力勸世，「如果你很幸運有後援，一個月跟另一半收入有穩定15萬以上，負擔得起房貸車貸，那就生吧...我的生活真的被自己以為的美好家庭給毀了！」

文章曝光後，底下網友引發討論，不少年輕人也決定不生孩，「每個媽媽都好偉大，小孩子根本就是惡魔～恐怖」、「我28歲就決定不婚不生了，到底為什麼台灣這麼多女生喜歡結婚生子？我也不懂」、「台灣環境本來就不適合小孩成長啊，一堆養兒育老的觀念在生小孩，可憐那小孩了」、「無後援真的會死人，有後援就還好」、「我已婚不生，兩人世界快樂逍遙」、「早看透，我是目標頂客族，結婚但不生，我想要跟另一半賺錢時常出國玩走走」、「房子都買不起了，怎麼敢想生小孩」。

另一派網友則認為，「感覺是隊友不夠罩」、「有人逼你生嗎...愛生又愛抱怨」、「妳小孩要是知道妳這麼想，一定很難過」、「只希望妳不要把自己的負面情緒加諸到小孩身上，小孩可憐無法選擇父母」、「我全職帶寶寶，累歸累，但看著她的臉常覺得很滿足」。

其中一名20歲男網友自爆，「看到大家的留言才發現原來我不孤單，今年20，已做完結紮手術，生活品質比較重要」，其他人則追問，「做結紮手術時會不會被醫生拒絕呢？我想去做但擔心醫生阻止？」該網友則回應，「 只能說很看醫生，我的醫生不是很老的那種（女性，約40歲吧），也或許她有感覺到我『就是要（結紮）』，因為我滿20歲後5天就去看診了」。

▼網友戰翻。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼網友戰翻。（圖／翻攝Dcard）

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