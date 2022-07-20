老婆睡過頭忘接下班　人夫淋雨崩潰大哭向岳母告狀一句話露本性

文／香港01

常言「撒嬌的女人最好命」，那麼「撒嬌的男人」又如何？陸網近日流傳短片，1名男子在鏡頭前崩潰大哭，不斷指責太太，更氣得致電岳母告狀。原來男子早已約好太太在火車站接他下班，太太「睡過頭」令他淋雨等候多時，當晚更不幸感冒，因而委屈至嚎啕大哭，太太見狀只好連番認錯。

▲老公在雨中等待睡過頭的老婆接下班而大哭。（圖／翻攝微博）

事件引來網友熱議，不少人笑稱片中老公與太太彷彿身份對調，亦有人質疑一切只是丈夫的「計謀」，直指他因1句話而瞬間不哭，意外「暴露了本性」。

事源本月6日，居於山東煙台市的男子眼見天氣不穩，遂要求妻子到火車站接他下班，沒料妻子答應後午睡卻睡過頭，更不小心將手機設成靜音。老公因未能聯絡妻子，縱然擔心亦只能在雨中苦等，直至1個多小時後才見到太太匆忙趕至，早已變成「落湯雞」的他不禁委屈得當場嚎啕大哭。

▲淋雨感冒的老公向岳母泣訴。（圖／翻攝微博）

淋雨多時的丈夫不幸病倒，當晚他又冷又累，越想越委屈下，抱着棉被再次哭了出來，更當着妻子面前致電岳母告狀，同時不斷指責妻子，「她不管我，還在家裡睡覺」，又哭着要求她不要拍攝。

看到老公如此崩潰，妻子也只好連番認錯，並送上擁抱安慰，更主動提出補償方法，「我讓你去釣一次魚行嗎？」。沒想到老公聞言即時不哭，瞬間抬頭問道「啊，真的嗎？」，反應令妻子哭笑不得。

影片上傳後引來網友熱議，有人笑稱片中老公反應搞笑，彷彿與妻子對調了性格，「不得不說撒嬌的人往往是最好命的。不管是男是女只要會撒嬌對方都會心疼不已」、「還是第一次見到這麼柔弱的男人」。也有人質疑丈夫為何不自行回家，「老婆忘了來接你，你就不能自己打車回家嗎，還在那傻等」。

亦有大批網民認為，一切也是老公的「計謀」，指他不顧顏面大哭發脾氣也是為了讓妻子主動提出讓他去釣魚，更笑言單憑1句話便令他「暴露了本性」，「這就是苦肉計，哭了半天告狀什麽的，不就是為了去釣一次魚嘛，你早點說，人家也不用浪費那麽久的感情了」、「挺好，家庭不會有大矛盾，偶爾哭鬧一次，就當生活調味劑了」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】