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一夜4次！科技男激戰3天「下面慘了」...半夜急奔急診室

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男子與太太急做人，一天來4次。（圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一名40歲的科技業男子，日前半夜衝到急診室，喊著要請泌尿科醫師看診，詢問之下才知道，男子因急於求子一天4次，導致下體無力並懷疑自己「精液」出了問題，擔心會性功能退化。不過，當醫師詢問夫妻倆行房過程時，越聽越覺得不對勁，事後直呼「根本炫耀文」。

急診科醫師柯世祐日前在《醫師好辣》分享表示，這名40歲男子在高科技業上班，與妻子結婚5年卻遲遲沒有「好孕到」，因覺得男生看不孕門診有失面子，所以上網查了許多資料，且天天「按表操課」，各種求子體位全都試了一遍，結果發現自己下體無力且精液稀薄，於是半夜12點左到急診室想要掛泌尿科。

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▲急診科醫師透漏有病患一天4次後下體無力，緊急求醫。（圖／翻攝自YouTube《醫師好辣》）

▲急診科醫師柯世祐透露，男子已連戰3天，1天4次。（圖／翻攝自YouTube《醫師好辣》）

柯世祐見了狀況便問他「所以你今天是第幾天照表操課？」病患回說第三天，醫生又問「你們一天幾次？」病患回答4次。原來男子是因為行房次數太頻繁，導致精液太稀，「他怕這樣下去他性功能會退化」，才趕快來找醫生。

柯世祐教育對方表示，「精液需要時間製造，連續3天又1天4次，不停清槍精液當然會變得稀薄！」並推薦該男與妻子去看不孕門診，調整心態。

泌尿科醫師邱鴻傑也補充說明，精子可以在女性體內存活48小時，所以房事次數越多，不代表更容易懷孕，其實不用如此密集的發生性行為，「不要浪費無用的砲彈！」

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