老闆減肥太無聊激勵員工一起　減1公斤發440元獎金

▲成都一間小公司現金獎勵減肥，意外在網路上爆紅。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

成都一名老闆覺得自己減肥很無聊，突發奇想要獎勵員工一起參與，向員工發出一份《減肥活動通知》，根據《通知》上的要求，員工在規定時間內減重，即可獲得現金獎勵，「減1斤獎50元人民幣（約220元新台幣，下同），重1斤罰50元（人民幣）」。《通知》發出後，不少員工紛紛響應，甚至有員工盤算一個月可以多賺500元人民幣（約2200元新台幣）。

▲老闆的寵物鸚鵡也加入減肥比賽的行列。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，這份《通知》背後，竟是公司老闆一個人減肥太無聊，想拉同事「入伙」。面對老闆的挑戰，同事們毫不示弱，紛紛表示樂意應戰，「10斤（5公斤）起，不能讓他失望！」

老闆劉思源表示，他們是一家售賣食品和調味品的企業，每次有新產品上市都會經過多輪調試，久而久之，體重就飆升得特別厲害，最胖時達到160斤（80公斤），員工一起吃吃喝喝，也有不同程度的發胖跡象，「便想出這樣一個相互激勵、相互督促的方法。」

據了解，這間公司規模並不大，獎勵減肥的通知貼文卻意外在微博上爆紅，把這次減肥比賽發到網路上的是公司裡的菜鳥員工小方。小方提到，減肥比賽前，她們已經開始有減肥的想法，沒想到貼文會爆紅，甚至有很多人留言，「公司還缺人嗎？」；「好想去上班」。

劉思源強調，讓大家的身材形象更好一點，還能在工資以外有一點獎金收入，是一舉兩得的事，「受到社會關注也是一個好事，畢竟也想提醒大家，在平常的工作之餘，還是要多注意身體，不要像我這樣，輕鬆長一二十斤（5至10公斤）容易，減肥就很痛苦。」