鄭運鵬「滿面豆花」後臉又出狀況　額頭到雙頰紅通通

▲立委鄭運鵬。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

48歲的民進黨立委鄭運鵬今年長水痘，導致「滿面全豆花」，休息一周才回立法院工作，沒想到他今（20日）透露自己因口罩戴太久，釀臉部「脂漏性皮膚炎」。鄭運鵬自嘲，一個天生皮膚不好的中年大叔。

鄭運鵬20日早上在臉書上傳一張自拍照，圖片中鄭用紅線框出自己額頭、鼻療、鼻翼到雙頰與下巴紅通通。鄭運鵬說，「一個天生皮膚不好，又因為口罩戴太久而脂漏性皮膚炎在臉上發作的中年大叔！為什麼這樣還能相貌堂堂呢？」

網友留言表示，「長期戴口罩下來對皮膚真的不好」、「過敏得有點嚴重啊 最近焦躁嗎？」、「上次是戰痘力十足～這次是讓敵人皮皮挫的鋼彈大叔」、「多運動，流汗排毒，增強免疫力！」。還有人開玩笑寫道，「可能是偷養王蟲的關係…」。

對於鄭運鵬說自己相貌堂堂，有網友吐槽，「因為很有自信吧」、「唉唷好意思自己講耶」、「哈哈，如果這不是臭屁，那什麼叫臭屁啊？」。

鄭運鵬2022年2月底自曝身長水痘很不舒服，還秀出自己「滿面全豆花」照。當時鄭運鵬表示，他2月18日白天覺得有點關節酸痛，體溫超過37度，晚上發現身上起疹子，隔天更不舒服，臉上疹子變嚴重，才意識到可能被小孩傳染水痘而就醫，最後經驗血診斷，確認是水痘。鄭運鵬休養一周後，鄭運鵬3月1日返回立法院工作。

▼鄭運鵬臉部脂漏性皮膚炎。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）