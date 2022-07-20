美魔女靠「小畫家」就拐走5億　手法曝光

▲刑事局深入分析朱立安的海外金流，將她移送台北地檢署複訊，已由法院裁定羈押禁見。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

朱立安滿口投資理財經，她除了懂得掌握全球投資脈動，居然還用小畫家電腦軟體繪製不實的高獲利投資報表，藉此誆騙投資人，她設計一檔假的「AXIS全球戰略創新收益基金」，宣稱投資配置主要為機器人、雲端大數據、醫療保健及農業生技等創新科技領域，光靠這招就騙走5億元。

由於投資項目全是科技界的當紅炸子雞，且連結美國跟中國房地產，加上保證每半年固定配息4.2％，全由專業團隊管理與第三方審計認證，投資風險極低，幾乎穩賺不賠，朱立安四處向被害人宣稱可安心買進。

▲▼朱立安用電腦軟體小畫家繪製假境外基金，慫恿何莎斥資5千萬元買進。

朱立安用小畫家繪製的相關投資報表製作精美，圖塊用色顯明，讓人一看即明瞭獲利分析，加上她杜撰的投資項目及注意須知等內容也都弄得有模有樣，彷彿就像是真的理財投資規劃，為了取信何莎等被害人，朱立安還分別帶她們專程到香港中環的嶄新辦公室，參觀該基金管理團隊，並逐一介紹基金規模與前景。

雖然該辦公室裝潢氣派，卻是朱立安在香港吸金團隊的總部，由於當時吸金首腦尚未被逮，辦公室的運作有模有樣，被害人看了都信以為真，其中，何莎先投資人民幣420萬元（約新台幣2,000萬元），之後都有依約拿到高額利息，更使她深信不疑。

▲朱立安曾以AJ董座身分與萬泰科和萬旭集團簽署「行車安全管理系統」的戰略合作協議。

到了2016年，朱立安又慫恿她加碼投資，經過短暫考慮，何莎決定再投入100萬美元（折合新台幣約3,000萬元），但後來配息拖延，她覺得有鬼，想要解約領回本金。

不過，朱立安卻百般推諉，一下子稱因全球疫情嚴峻，受居家辦公影響，匯款手續延遲，一下子又改口說香港總公司因疫情影響出現重大虧損，本金暫時無法領回，經多番催促，朱立安一度避不見面，何莎驚覺受騙。



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