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不只林百里妻被騙！美女單親媽剝皮40名媛　手法如「創造安娜」

知名作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗也遭朱立安詐騙千萬元，檢警正全力追查金流。（翻攝鄭豐喜文教基金會臉書）

▲知名作家鄭豐喜的遺孀吳繼釗也遭朱立安詐騙千萬元，檢警正全力追查金流。（圖／鏡週刊報導，下同）

圖、文／鏡週刊

全球最大筆電代工廠廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎，驚傳遭閨密朱立安以投資假基金詐騙5,000萬元，檢調追查朱女用電腦軟體小畫家繪製不實的高投報率吸引被害人上門，9年來共騙了40餘人，得手近5億元，由於她穿梭在政商名流圈，受害者包括已故名作家鄭豐喜的遺孀，及一名政府高官的親戚，手法和近來火紅的Netflix影集《創造安娜》類似，專案小組已將朱女聲押禁見獲准，正擴大追查贓款流向。

朱立安遭逮捕當下，她向檢警脫口說：「謝謝（專案小組）！我以後可以睡得安穩了。」稱她天天被錢追著跑，只能挖東牆補西牆，壓力大到每晚都睡不好，只好不斷尋找新的人投資，才能有錢配發利息給之前的投資人。

朱立安（圖）滿嘴投資經，以單身媽媽身分接近何莎並誘騙投資，已遭收押1個多月。（翻攝畫面）

▲朱立安（圖）滿嘴投資經，以單身媽媽身分接近何莎並誘騙投資，已遭收押1個多月。

為了避免事跡敗露，她說連名下位於新店黎明路的別墅都賣掉用來周轉，並以每月6萬元的租金向買主繼續承租，佯裝成大戶人家，不過，檢警懷疑她將不法所得匯到海外藏匿，有可能潛逃，正全面追查金流。

何莎曾是廣達監察人，一度持有市值超過百億元的廣達股票，堪稱「台灣第一富婆」，她年輕時身材高挑，就讀台大商學系，因個性活潑，加上外型亮眼，號稱校花，成為校園風雲人物，最後由林百里贏得美人心，娶回美嬌娘而傳頌一時。

夫妻倆創立廣達前，林百里在金寶電子擔任總經理，何莎則是祕書，2人在1988年決定成立廣達時，何莎曾帶著兒子，跑號子賣股票籌資金，成立廣達後，夫妻倆更為了筆記型電腦的塑膠外殼供應，跑遍樹林、泰山一帶的塑膠工廠，央求老闆供貨，相當賣命。

不過，2009年7月，林百里與知名藝術品拍賣官郭倩如，遭直擊十指緊扣甜蜜遊香港，戀情鐵證如山，何莎卻仍堅持戴著婚戒，認為人在順境時，容易迷失自己，在逆境時更要接近主，可見宗教已成為她的精神寄託，如今遭騙5,000千萬元，除了同樣尋求宗教的慰藉，更希望檢警能將詐騙之徒繩之以法，以免更多人受騙上當。

廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎（圖）身價百億，驚傳遭閨密設假基金詐騙5,000萬元，檢警正深入調查中。（聯合知識庫）

▲廣達電腦創辦人林百里的妻子何莎（圖）身價百億，驚傳遭閨密設假基金詐騙5,000萬元，檢警正深入調查中。

除了何莎受騙外，專案小組也查出朱立安以相同手法四處騙人投資，她沒有花錢打廣告找人投資，而是憑著人脈找肥羊，被害人全是在商場上直接或間接和她認識的朋友，包括著有《汪洋中的一條船》的已故知名作家鄭豐喜遺孀也信以為真，前後砸了上千萬元投資，至於另位現任閣員的親戚幸好只投資10萬美元，幾經哀求，終於要回款項。

最離奇的是，其中罕見出現一名男性被害人，此人過去是一名中小企業負責人，從事不動產投資，目前已將事業交由家族打點，過著閒雲野鶴般的退休生活，專案小組發現他匯了約6,000萬元到朱立安的海外帳戶，懷疑他也遭朱女以投資假基金為由詐騙。

不過，該名男子到案作證後，雖承認朱女曾要他投資基金，不過，即便專案小組告知基金都是假的，但該名男子卻堅持不提告，究竟2人關係為何？讓專案小組匪夷所思。


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