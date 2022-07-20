林百里妻遭詐5000萬　竟是好姐妹「精心布局」用小畫家釣魚

▲何莎與丈夫林百里在1988年攜手創立廣達電腦，如今成為全球最大筆電代工廠，市值千億元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

《富比士》（Forbes）今年4月公布全球富豪排行榜，廣達創辦人林百里以總資產59億美元（折合新台幣約1,800億元）拿下世界排名第431名，更名列國內第五大富豪，顯得意氣風發，不過，就在此時，他的老婆何莎卻因一筆5,000萬元投資遭閨密騙走而興訟，雖然損失金額只是他們夫妻倆財產的九牛一毛，但為了避免更多人受害，何莎仍不惜遠從加拿大返國提告，並赴刑事局及台北地檢署親做筆錄。

▲何莎（圖）曾任廣達監察人，身價百億，她相當熱心公益，在花蓮成立基金會幫助弱勢家庭。

據本刊掌握，何莎之所以決定要告到底，除了金錢損失外，最關鍵的原因是詐騙主嫌朱立安與她交好多年，是她信任的閨密，但檢警調查，朱竟是香港吸金集團成員，首腦後來在中國犯案被逮入獄，朱則來台化身美國AJ GREENTECH控股公司董事長，專營無線通訊車聯網，以及香港華亞控股集團董事與海外基金聯絡人行騙，為了不讓她繼續得逞，因而決定挺身而出。

知情人士指出，一身珠光寶氣、滿嘴投資經的朱立安，經常穿梭在政商名流圈，出入以名車代步，靠著參加時尚派對或藝術展覽等活動累積人脈，與不少財經老闆或名媛貴婦認識。當她得知何莎的丈夫是鼎鼎有名的富豪林百里後，認為有機可乘，於是精心策劃一場投資騙局，透過其他名媛引薦認識何，並有計畫地親近她博取信任，2人逐漸成為無話不談的閨密。

▲朱立安（圖）不但化身AJ董事長，並刻意親近何莎，等取得信任後，再利用小畫家電腦軟體繪製不實基金投資報表，坑騙何莎投資。

▲▼朱立安用電腦軟體小畫家繪製假境外基金，慫恿何莎斥資5千萬元買進。

專案小組查閱相關證據，包括金流、物證都在海外，涉及司法互助，等待相關資料回台可說曠日廢時，加上朱立安不斷推稱款項全都匯至香港，即由總公司轉投資紐西蘭的基金，還拿出一堆文件自圓其說，檢警一時之間也拿她沒辦法。

直到換了第5位檢察官，剛好偵辦過與海外資金有關的案件，仔細比對何莎匯款至香港的帳戶，帳號竟錯了一碼，懷疑這筆錢根本沒匯到海外基金專戶，立即指揮刑事局全面過濾金流，果然發現朱立安開了一堆境外公司，其中一個帳戶，與何莎匯款的資料相符，顯示款項已遭她侵吞。

▲林百里出身香港貧民窟，來台考上台大電機系並研發台灣首部電腦，一手創立廣達電腦名列全球5百大富豪。

▲廣達電腦在1988年成立，如今是全球500大公司，不論研發或製造實力都很驚人，在筆記型電腦領域已占有舉足輕重地位。

檢警循線逮捕朱立安之後，發現她又準備利用另一檔「AXIS 皇石亞洲策略基金」騙錢，已知被害人超過40人，清查身分幾乎都是名流貴婦。檢察官複訊後認為有串證逃亡之虞，對朱聲請羈押獲准。

▲刑事局深入分析朱立安的海外金流，將她移送台北地檢署複訊，已由法院裁定羈押禁見。



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