瘋電影／巴斯光年　你要豐功偉業還是平凡人生

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部巴斯光年基本上是完全獨立的故事，沒有過去需要知道的事情，原來巴斯光年的故事如此生動，每次看巴斯光年都有看阿湯哥本人的動畫版的錯覺，哈，感覺巴斯光年和阿湯哥的性格很相似呀，電影流暢好看，適合放暑假的學生，視覺感官都有著不錯的娛樂效果。

遠在其他星球有著自己的故事，在玩具總動員裡的玩具腳色，巴斯光年最討喜，我個人也最喜歡巴斯光年，畢竟他的造型太帥太酷了，加上僵硬一絲不苟的性格有著莫名的喜感，整體感是好看的，單純以喜愛巴斯光年的粉絲來說，哈，還是很開心畢竟從頭到尾都是巴斯光年。

這部電影探討豐功偉業與平凡人生，你的選項是什麼？



片 名：巴斯光年

英文片名：Lightyear

類 型：動畫、冒險

上映日期：2022-06-17

片 長：01時45分

導 演： 安格斯麥克連(Angus MacLane)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

伴隨「飛向宇宙，浩瀚無垠」經典登場詞出場，身為皮克斯《玩具總動員》系列中備受喜愛的玩具，《巴斯光年》推出首部個人電影，找來「美國隊長」克里斯伊凡擔任配音，絕佳組合備受粉絲期待，將一窺傳奇角色的起源，見證太空騎警的崛起。

電影背景發生在遙遠的外太空，巴斯是一名年輕有為的太空騎警，在一次前往遙遠星球的任務，發生了一場意外，導致整團太空騎警被迫在外星球生存，而身負重任的巴斯必須進行超速飛行測試，但當巴斯返回基地時，發現周遭人物都蒼已老許多，然而肩負重任的他，必須強打精神繼續出動，但再次返家時，熟悉的一切已飛灰煙滅，整個宇宙即將被顛覆…好在他並非孤身一人，究竟巴斯光年會如何面對他的命運，如何與札克天王交手，近而成為眾所皆知的傳奇英雄—太空騎警巴斯光年呢？

▲不斷以高速尋找空間同時，時間過得比其他人都快，一眨眼同事的孫女已經是個大人了。

▲巨大機器人不斷阻撓自己，欲奪能源。

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