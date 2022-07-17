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瘋電影／我的藍調時光　八段人性故事撐起一部鉅著

文／賴賴

▲▼我的藍調時光。（圖／imdb）


瘋言瘋語：

這部連續劇可謂是極度旗艦版的超級偶像劇，所有主創都是一線大咖，以小學同學為單位連結，每個同學發展出一套故事，非常人性，架構出這個時代和童年時期人性差異和無異，有些事物都是表象，沒有深究單看判斷者念頭，好人壞人如何判斷，立場不同，太棒的劇本，實在太厲害的編劇了，這部片最強大的是編劇盧熙京，盧熙京和金奎泰導演所合作的作品都有一定程度的質感情懷，不那麼商業卻雋永。

而這部連續劇能夠將這麼多短篇故事在一個主架構，相同的環境空間完成，這還真的是要大財主NETFLIX才拿得出這麼粗的成本，為什麼感覺這部片李秉憲肯定有投資呢？李秉憲原本就對於這種粗糙性格的腳色特別拿手，加上劇本實在太強大，讓人忘了他的醜聞全心投入他的演技，這也只有NETFLIX才可能辦到，韓國媒體道德魔人噬血從不放過任何一個品德瑕疵的大玩，只要酒駕、嫖妓、吸毒都是OUT一途，再大牌要再翻身都極難，李秉憲也真的是有救過地球才有這麼好的際遇，遇上這麼好的劇本。

非常好看，感謝BTS V的推薦，沒有連續劇追劇壓力，一次三集慢慢看完，只能說導演和編劇真是最佳拍檔啊。

最後我的老闆也是個出家人，非常希望我在寫這些心得帶到佛法，確實到最後一集，李秉憲的媽媽許願希望下輩子能夠嫁給長命的人，自己是個有錢人，可以有機會讀書識字，可以不必讓孩子出外工作而意外身故，可以有一個幸福快樂無憂無慮的人生，過去沒有學佛時，我的願望也是，誰不想過著幸福快樂的人生呢？所以那只是願望，佛陀悟道後急著要告訴世人的就是這個，沒有幸福快樂的人生，你會在人道就要學會面對苦，不論你多有錢，你這輩子都肯定會面臨任何苦事苦境，幸褔快樂需要先學會待人處事的智慧，若有機會接觸佛法，理解了脫生死的內涵，透過佛陀想要告訴世人的四聖諦、八正道，做人就不那麼辛苦，身為人，不論在什麼環境什麼際遇，只要有佛法就會有辦法，減少造惡多行善積德，至少面臨苦境來臨時，會有智慧幫忙解決。這部劇看得心很酸，但這不就是人生嗎？是我們可能就會遭遇的故事。

◎譯　　名　我們的藍調時光
◎片　　名　우리들의 블루스
◎年　　代　2022
◎產　　地　韓國
◎類　　別　劇情
◎語　　言　韓語
◎上映日期　2022-04-09(韓國)
◎集　　數　20
◎單集片長　60分鐘
◎導　　演　金奎泰 Kyu-tae Kim
◎演　　員　李秉憲 Byung-hun Lee
申敏兒 Sin Min-ah
車勝元 Seung-won Cha
金宇彬 Woo-bin Kim
韓智敏 Ji-min Han
李姃垠 Jung-eun Lee
嚴正化 Jeong-hwa Eom
金惠子 Hye-ja Kim
高鬥心 Du-shim Ko
朴智煥 Park Ji-hwan
崔英俊 Young-jun Choi


◎簡　　介

　　該劇是盧熙京編劇和金圭泰導演繼《那年冬天風在吹》《LIVE》後再次合作的作品，共20集，將描繪不同人的人生，本劇已於7月底開拍。講述的是年輕時學生時代青澀的朋友們上了年紀再見面發生的故事，是一部頗具抒情色彩的作品。

▲▼我的藍調時光。（圖／imdb）

▲架構從身在小島的一群中學同學開始，離不開小島便都在市場維生，他們粗糙的人情味，充滿人性的矛盾思考模式。

▲▼我的藍調時光。（圖／imdb）

▲第一個狀元考上首爾的大學，明明是光宗耀祖卻只能回來欺騙同學的感情，目的是錢。

▲▼我的藍調時光。（圖／imdb）

▲冒著生命危險工作的海女，個個都有著自己為人不知的辛酸，每個人都有經濟壓力。

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