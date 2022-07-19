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大連海洋公園「北極熊變色」　網友質疑：用棕熊染色冒充？

記者蔡紹堅／綜合報導

遼寧省大連市一間海洋公園內的北極熊被遊客發現毛色變成棕色，且蹲在一旁喘氣，疑似身體狀況出現問題。對此，園方表示，北極熊會變色是因為正處於換毛期，喘氣則是活動後的正常現象，健康狀態沒問題。

從遊客拍攝的照片及影片中可以發現，原本大家印象中毛色純白的北極熊變成了棕色，還蹲坐在角落不斷喘氣。

影片很快引起大批網友關注，有人擔憂北極熊身體不適，也有人懷疑園方用棕熊染色冒充北極熊，「用棕熊染色冒充北極熊？退色了變成這模樣？」「是不是太熱了，一直喘氣？」「感覺快要窒息了，狀況真的沒問題嗎？」

▼北極熊在角落喘氣。（圖／翻攝微博）

▲▼大連海洋公園「北極熊變色」　網友質疑：用棕熊染色冒充？。（圖／翻攝微博）

對此，海洋公園極地館的工作人員表示，北極熊之所以毛變色，是因為正處在「換毛期」，而且可能是場內光照所致，北極熊的實際毛色沒有影片中顯示的那麼黃，色差比較大。

而對於北極熊不斷喘氣的情況，工作人員解釋，北極熊在活動完後會有一個張口喘氣的正常現象，「可能影片拍攝的時候熊恰好做完運動在那裡休息，過一陣它就會恢復正常了。它現在的狀態是沒有問題的。」

工作人員還說，為了動物的身體健康，也要保證它的運動量，所以飼養人員每天都會引導它做一些健康的動作，「我們現在為北極熊創造的環境，包括溫度等，都是很適合它生活的。」

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