拐國中女嘿咻！狼師「射後不理」撇：我沒用在裡面　逞慾下場超慘

▲男子與國中少女發生關係，竟想射後不理，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名安親班老師阿義（化名）透過網路結識一名14歲少女，2人相談甚歡，進而相約發生性行為，但事後少女擔心懷孕，便詢問阿義會不會負責，沒想到他竟冷回，「我沒用在裡面」，還要少女不能告訴父母。案經少女父母察覺有異提告，法院審理後，依妨害性自主罪嫌判阿義4個月徒刑。

根據判決，24歲的阿義2019年11月下旬透過臉書認識小他10歲的少女，一陣甜言蜜語後，少女被他迷得如癡如醉，阿義見狀也趁機將少女約出，2人便於他的住家發生性行為。

少女事後擔心懷孕，不安的詢問阿義是否會負責及可不可以生小孩等，沒想到阿義卻回覆，「抱歉那天不該這樣」、「我沒用在裡面」、「希望妳不要跟爸媽說我們有那個」，不僅如此，他還要求少女，若父母詢問生理期怎麼沒來，就回復，「因為熬夜」等，行徑相當誇張。

案經少女父母察覺有異，逼問少女後得知此事，氣得將阿義約出談判，起初阿義雖坦承與少女發生性行為，但雙方事後商議破局，少女父母憤而提告。阿義到案後說詞反覆，原本坦承犯行，卻又改口稱，只有在少女面前自慰，但到了法庭上才又坦承。

法官事後勘驗阿義與少女的對話紀錄，發現少女還曾詢問阿義，「那可以真心回答我告訴我真的有愛過我嗎？能擋的我都盡量幫你擋了」等語，認定雙方屬合意性交，但審酌阿義明知少女未成年，卻仍與其他生性關係，且至今未達成和解，少女及父母也不願原諒阿義，法官最終依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判阿義4個月徒刑，不得緩刑。全案可上訴。