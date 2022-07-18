「關懷零距離-傳愛永不息」輔大攜手台東聖母醫院視訊會診醫療合作

▲輔大攜手台東聖母醫院視訊會診醫療合作。（圖／輔大提供）



生活中心／台北報導

天主教輔仁大學及輔仁大學附設醫院（簡稱「輔大醫院」）與天主教花蓮教區醫療財團法人台東聖母醫院（簡稱「台東聖母醫院」）將攜手視訊會診醫療合作，為偏鄉醫療注入新力量。由輔仁大學江漢聲校長、謝邦昌副校長、輔仁大學附設醫院江清泉副院長與附設醫院團隊同仁前往台東聖母醫院與陳良娟院長等人進行交流，並為視訊會診醫療合作奠定良好的基礎。

江漢聲校長提到，輔大醫院今年邁入開院第五年，主要服務新五泰（新莊、五股、泰山）地區居民，在新冠肺炎疫情的衝擊下，改變了民眾的就醫模式，遠距醫療的發展將以網路、即時通訊打破距離的限制，讓新五泰地區以外的民眾也能共享輔大醫院的醫療資源。江清泉副院長說，本著醫療傳愛之核心價值，視訊會診科別初期以骨科為主，再依辦理經驗擴展至其他科別，提供台東民眾以病人為中心、溫馨有感的全人照護。陳良娟院長表示，台東聖母醫院以「沒有圍牆的醫院」自許，服務範圍綿延台東176公里海岸線，希望藉由與輔大醫院的視訊會診合作，能提升台東地區民眾專科門診可近性。

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輔大醫院與台東聖母醫院將自今年8月起提供視訊會診醫療服務，期待能透過天主教醫院之間的密切合作、彼此間互補的方式，建立資源共享、溝通合作之平台，不僅為台灣人民健康把脈，更能提升整體醫療能量與競爭力。未來更將結合台東聖母醫院遍及偏鄉的訪視車，透過遠距視訊科技，開發嶄新醫療模式，縮短城鄉醫療資源差距，讓醫療照護零距離。