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老婆1年多不給！人夫忍不住竟找「表嫂」發洩　她見全裸躺床崩潰

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲新竹人夫因妻子一年多未與其發生關係，竟忍不住找上表嫂洩慾，妻子崩潰提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名正宮到果園採苦茶籽，沒想到卻在果園內的鐵皮屋中驚見丈夫與一名女子全裸待在屋內，而仔細一看，該女子竟是她姑姑的媳婦，讓她大為崩潰，憤而跟丈夫離婚，並對2人提告求償。法官審理後，判人夫與女子須連帶賠償10萬元。

正宮指控，她與丈夫結婚多年，育有4名子女，但丈夫卻於2019年開始藉故不返家同住，獨自搬到果園生活，且從此不與家裡聯繫，2021年4月間還突然提出離婚，而同年9月間，她帶著孩子要到果園採苦茶籽，因聯繫丈夫未果，她於是自行前往，沒想到卻驚見丈夫與一名女子全裸待在果園的鐵皮屋內，仔細一看，該女子竟是她姑姑的媳婦，也就是她的表嫂。

正宮表示，當時丈夫見到她與孩子時，竟毫無羞愧之情，不但沒有解釋為何全裸在屋內獨處，還全程不發一語坐在床上，讓她大為崩潰，憤而向法院訴請離婚，並對2人提告求償。

法院審理時，人夫辯稱，是因正宮已經1年多未與其發生親密關係，他為了解決生理需求，才找上表嫂性交易，正宮並未因此受到任何損害，他根本沒有賠償的必要；表嫂則回應，她不否認性交易，但她一人獨立負擔家中生計，實在沒有能力賠償正宮。

法院審理後認為，2人的行為已嚴重侵害了正宮的配偶權，造成正宮身心受到極大創傷，在審酌2人身分地位及經濟能力後，判2人須連帶賠償正宮10萬元。全案可上訴。

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