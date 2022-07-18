快訊／本土+17549「剩六都破千例」　各縣市分佈曝光

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布新增1萬7549例本土個案，確診個案中另增48人死亡，創下5/25以來新低。今日新增本土病例中，僅六都破千例，依病例數多寡分別為新北2975例、台中2236例、桃園1903例、高雄1883例、台北1613例、台南1327例，其餘縣市都在千例以下。

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心表示，今日新增之17,549例本土病例，為8,283例男性、9,263例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市2,975例、臺中市2,236例、桃園市1,903例、高雄市1,883例、臺北市1,613例、臺南市1,327例、彰化縣883例、新竹縣543例、屏東縣518例、苗栗縣481例、雲林縣467例、宜蘭縣409例、新竹市400例、嘉義縣345例、南投縣344例、花蓮縣304例、基隆市235例、嘉義市231例、臺東縣214例、金門縣109例、澎湖縣105例、連江縣24例。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,262,510例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,972,996例排除)，其中4,282,777例確診，分別為16,768例境外移入、4,265,955例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,224例新冠肺炎死亡病例，其中8,209例本土，個案居住縣市分布為新北市1,868例、臺北市982例、臺中市794例、高雄市750例、桃園市626例、臺南市608例、彰化縣464例、屏東縣339例、雲林縣239例、南投縣232例、基隆市196例、苗栗縣169例、宜蘭縣及嘉義縣各166例、花蓮縣139例、嘉義市132例、新竹縣128例、臺東縣109例、新竹市77例、澎湖縣14例、金門縣11例；另15例為境外移入。

▲7/18新增確診。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。