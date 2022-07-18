快訊／今增44例BA.4、BA.5境外移入！變異株已佔境外確診近9成

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增44例BA.4和BA.5境外移入個案，其中6例是BA.4和38例是BA.5，入境最多國家最多是美國，其次依序為德國、法國、新加坡、英國最多。根據目前統計，BA.5佔境外移入74.5%，BA.4佔11.8%，總共86.4%，逼近9成。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，國內境外移入個案中新增檢出6株Omicron BA.4及38株Omicron BA.5，個案分別為25例男性、19例女性，年齡介於10多歲至70多歲，入境日介於今年6月16日至7月11日。其中檢出Omicron BA.4個案分別自英國(2例)，德國、匈牙利、美國及荷蘭(各1例)移入；檢出Omicron BA.5個案分別自美國(5例)，德國(4例)，法國及阿拉伯聯合大公國各(3例)，巴拉圭、義大利、菲律賓、印度、丹麥及新加坡(各2例)，印尼、奧地利、埃及、英國、荷蘭、泰國、波蘭、香港、希臘、馬來西亞及巴西(各1例)移入。

指揮中心指出，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；世界衛生組織(WHO)於今年7月13日資料指出，目前全球BA.4 及BA.5變異株感染國家及病例數持續增加，其中BA.5快速增加，佔比約為50%，BA.4佔比則上升至14%。指揮中心進一步表示，迄今已至少89個國家通報 BA.5變異株感染病例，並已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升、住院數增加等情形，且於葡萄牙發現再次感染病例佔比增加，鄰近新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情亦漸升溫。

指揮中心強調，依現有研究顯示，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測。為加強本土個案Omicron BA.4、BA.5等變異株病毒監測，指揮中心已增加本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業，另規劃以現行呼吸道病毒合約實驗室監測網絡加強社區中個案之監測。另外，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。指揮中心呼籲民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

▲7/18邊境攔截BA.4、BA.5病例。（圖／指揮中心提供）