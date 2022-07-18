　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

ATM存款失敗3萬3誰拿走？　排她後面的一審無罪二審翻盤

▲▼ 千鈔,鈔票,提款機,現金,現鈔（圖／記者劉維榛攝）

▲高雄婦人用ATM存款失敗遭取走。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名翁姓婦人到超商利用ATM存款3萬3000元，但因鈔票張數超過ATM能接受的數量被吐出，翁婦沒注意就離開，排在後方的王姓男子涉嫌將3萬3000元「一併取走」，被翁婦提告，王男在警詢時坦承拿走這筆錢，到了地檢署卻翻供，表示「不記得」，但仍遭起訴。一審法官認為，檢方所提的證據及論述僅能證明翁婦存款交易失敗，鈔票遭人取走，但無法認定是王男取走，因此判他無罪。全案上訴後，高雄高分院認定是王男拿走鈔票，依侵佔罪判他罰金8000元。

判決指出，翁姓婦人是在2020年6月15日上午7時許到超商ATM進行無卡存款，第一次存1萬5000元成功，第二次存3萬3000元時，機器出現超過限額的通知（無卡存款一次僅能存3萬元），翁婦沒注意按了確認就轉身離開。

排在翁婦後方的一名王姓男子接手操作ATM，這時翁婦才發現銀行沒透過手機通知她入帳3萬3000元，於是回頭到ATM察看，發現3萬3000已經不翼而飛，再向銀行確認後，也確認錢沒有存入，於是報警處理。

男子在警詢時坦承在領錢時，有將翁婦的3萬3000元「一併拿走」，領完錢交給友人後，友人告訴他那天帳務有多3萬元，但到了地檢署，男子又翻供否認，但仍被檢察官依侵佔罪嫌提起公訴。

高雄地院審理時，男子辯稱在警詢時，他先表示不記得，但員警要他回答有無，才會說「有」，但他當時服用安眠藥昏昏沉沉的，友人對帳有多3萬元，但是不知道是哪一天多出來的，且無法傳友人到庭作證。

一審法官認為，翁婦發現存款沒存入後，男子仍在現場操作ATM，她竟沒向男子確認？且翁婦操作的過程與一般ATM機台操作者，會於交易完成後，確認交易完成後才離去的常情不符，很難認為翁婦指控的存錢時後面有外人，距離太近、不安的說法為真，加上又沒有ATM機台監視器錄影畫面可佐證。

法官認為檢方所提的證據及論述，僅能證明翁婦存款交易失敗，鈔票遭人取走，但無法認定究竟是翁婦自行取走或王男所取走，因此判王男無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院審理後，認為王男緊接在翁婦之後操作ATM，中間沒有其他人，因此認定翁婦的3萬3000元是王男取走，撤銷一審判決，依侵佔離本人持有物罪改判王男罰金8000元，全案可上訴。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
快能跟團赴日！禁團令將取消　入境檢疫天數有望縮短
4死槍擊第5天！上次招魂15次才聖筊　超渡法會「豔陽轉雨天」
楊冪錄影受傷首現身！　僅靠右眼看路
疫後共生　一起走過百年大疫帶來的鉅變
ATM存款失敗3萬3誰拿走？　排她後面的逆轉判有罪
逛夜市發現「1美食」消失了　內行曝殘酷：撐不下去
「哥吉拉之亂」懶人包　討拍、討房經過一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

4死槍擊第5天！上次招魂15次才聖筊　超渡法會「豔陽轉雨天」

高雄滿月男嬰「有頸傷」命危　21歲父母扯「自己翻身摔地」

強抱女同事上配藥檯抓胸！變態藥師噁喊：妳是我第二個心動的女人

直升機救不到腳傷女！攀水漾森林左腳踝扭傷　勇消花1天揹下山

ATM存款失敗3萬3誰拿走？　排她後面的一審無罪二審翻盤

陸企潛台設辦事處+挖角科技人才　這公司2人獲緩起訴理由曝

相約八里玩風浪板　3男一路被吹到淡水外海！驚險獲救畫面曝　

快訊／跟導航逆闖環東...撞騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴可減刑

桃園翁下田種菜慘遭虎頭蜂螫頭　就醫遇大塞車！警開道解圍

20歲男抖音秀名車戴水鬼　警起底揭真相！3個月吸1.7億下注金

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

4死槍擊第5天！上次招魂15次才聖筊　超渡法會「豔陽轉雨天」

高雄滿月男嬰「有頸傷」命危　21歲父母扯「自己翻身摔地」

強抱女同事上配藥檯抓胸！變態藥師噁喊：妳是我第二個心動的女人

直升機救不到腳傷女！攀水漾森林左腳踝扭傷　勇消花1天揹下山

ATM存款失敗3萬3誰拿走？　排她後面的一審無罪二審翻盤

陸企潛台設辦事處+挖角科技人才　這公司2人獲緩起訴理由曝

相約八里玩風浪板　3男一路被吹到淡水外海！驚險獲救畫面曝　

快訊／跟導航逆闖環東...撞騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴可減刑

桃園翁下田種菜慘遭虎頭蜂螫頭　就醫遇大塞車！警開道解圍

20歲男抖音秀名車戴水鬼　警起底揭真相！3個月吸1.7億下注金

陳若儀度假行頭頻撞孫芸芸同款香奈兒　泳裝造型大秀白皙美腿

快能跟團赴日了！觀光局擬「取消禁團令」　入境檢疫天數有望縮短

台東長青學苑短期課程2.0開學囉　30門課程讓長者開心樂學

三色豆超可怕！他好奇「分開來吃就可以？」　網喊：有害群之馬

禮車「急轉彎」失控墜崖　秒被湍流捲走！19歲新娘慘死

租屋隔音差！對門妹子大爆男友1猛料　全場傻：「男」以理解

4死槍擊第5天！上次招魂15次才聖筊　超渡法會「豔陽轉雨天」

連輔助都不知道AD換人　Doggo還原下放當天：收行李時Crisp問我去哪

台積電尾盤拉抬漲3元！　台股收高、漲169點站上14700關卡

高雄滿月男嬰「有頸傷」命危　21歲父母扯「自己翻身摔地」

社會熱門新聞

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

獨／李鴻淵記恨8年！死亡筆記本早寫好

李鴻淵疑有雙重人格！提到康建、賴家秒變臉　

女騎士魂斷秀朗橋！自撞分隔島當場斷氣送醫亡

即／跟導航逆闖環東！騎士害墜10樓亡　三寶女遭起訴

即／重陽橋下驚見紅衣女浮屍　至少泡水2天以上

準桌球國手竟是偷拍狼　她慘入鏡全不知

「女屍對折」裝8層塑膠袋　她聽一句話痛哭認罪

遭黑道恐嚇驚動警　高大成嚴正駁斥

新竹小牛仔農場大火！建物全面燃燒濃煙竄天際

女警嗆「沒證據亂報案」　她被打槍輕生

摸胸嗆「摸一下會死喔」賠20萬緩刑定讞

約少女唱歌猛灌酒再性侵　2惡狼遭重判

獨／賴鋕卿冤死現場曝...兩大灘血跡、槓鈴橫倒地

更多熱門

相關新聞

妹子超商領錢！螢幕貼「ATM藏一條蛇」畫面曝光

妹子超商領錢！螢幕貼「ATM藏一條蛇」畫面曝光

電影上飛機上有蛇，如今ATM裡面也出現蛇？一名女女網友崩潰驚呼，昨（8）日身上沒半毛錢，要去超商ATM領錢時，赫見一張公告警告「ATM裡藏了一條蛇，已通知動保處，請勿使用或靠近。」文章曝光後，引發千名網友看傻，「店員應該害怕極了！」

7／10轉帳注意！　「這時段」將進行ATM及通匯系統維護

7／10轉帳注意！　「這時段」將進行ATM及通匯系統維護

3190台郵局ATM升級　即起增4國語言

3190台郵局ATM升級　即起增4國語言

ATM「餘額不足」　男2度手持三秒膠封插卡槽

ATM「餘額不足」　男2度手持三秒膠封插卡槽

江媽炒房團又犯案！同1家銀行踩雷2次　金管會擬懲處　

江媽炒房團又犯案！同1家銀行踩雷2次　金管會擬懲處　

關鍵字：

ATM存款失敗3萬3後面一審無罪二審翻盤

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

哥吉拉老公回應　妻急求饒

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面