禮車「急轉彎」失控墜崖　秒被湍流捲走！19歲新娘慘死

▲巴基斯坦一輛禮車墜崖後被湍流捲走，包括新娘在內的4人死亡。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦一輛禮車17日通過「穆扎法拉巴德─尼拉姆山谷」（Muzaffarabad-Neelam Valley）時，在一處急轉彎路段打滑墜崖，立刻被湍急河流捲走。這場車禍奪走4條人命，19歲新娘拉媞芙（Safeena Lateef）也當場死亡。

當地媒體報導，本案發生在阿薩得喀什米爾（Azad Jammu and Kashmir），調查人員研判，禮車在急轉彎時突然失控，衝出道路後，墜落懸崖下方的尼勒姆河（Neelum River）。

救援單位趕赴現場後，趕緊把5名傷者送醫，其中包括22歲新郎奧維斯（Owais）、3名孩童及1個嬰兒。他們也協助打撈車輛，起初只尋獲新娘及男駕駛的遺體，經過一番打撈，才找到另外2名女子的遺體。

6月20日，澳洲也發生類似事件。一對夫妻新婚10天，從雪梨遠赴昆士蘭州度蜜月，丈夫羅比（Robbie Morgan）駕駛高爾夫球車時不慎翻覆，但他毫髮無傷，妻子瑪莉娜（Marina Morgan）卻當場斃命，儘管救護人員進行了35分鐘的心肺復甦術（CPR），卻仍回天乏術。

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