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知名餐廳阿嬤辦完兒喪事　164萬存款全消失！狀告孫女結局出爐

▲▼法律，法官，法庭，判決。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲阿嬤喪子卻發現存款疑遭兒子在生前盜領一空，告孫女要求還錢又吞敗。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者黃哲民／台北報導

在雲林經營素食餐廳的陳姓阿嬤，今年（2022年）初遭逢喪子之痛，不料辦完後事卻驚覺，開店10年來交給兒子代存共164萬元存款不翼而飛，而一直同住的孫女也離家失聯，阿嬤懷疑遭兒孫坑騙，提告要求孫女還錢，孫女堅稱已拋棄繼承父親遺產，她更沒拿這筆錢，法官審理認定阿嬤無法舉證誰領了這筆錢藏放到哪些帳戶、孫女是否知情，判阿嬤敗訴，還可上訴。

本案阿嬤經營的素食餐廳當年獲得雲林縣府家扶中心與慈善團體協助，提供低利創業貸款，開幕時包括立委、鎮長到場祝賀，還獲選全縣百大美食、十大健康養生店家等頭銜，也讓一度困頓的全家人重獲新生。

現年75歲的陳姓阿嬤提告指稱，她從2012年起在雲林虎尾經營獨資商號賣素食，開業以來，都委託同住一起掌廚的兒子，將每日營收款項存進她在農會開設的帳戶裡，她自己與餐廳的印鑑大小章也交給兒子保管，今年1月底，兒子不幸死於心肌梗塞。

陳阿嬤強忍悲傷辦完兒子後事，卻找不到寄放在兒子那邊的印鑑。阿嬤指稱，她問孫女知不知道東西放在哪裡，孫女卻支吾其詞，她吃驚起疑，趕緊向農會查詢，驚覺10年來所積存的164萬元，早在去年（2021年）12月中就被領光，她的素食餐廳還被變更到兒子名下。

此時年約20歲的孫女，也離家失聯。阿嬤指稱，孫女是兒子與離婚前妻所生，是兒子唯一繼承人，祖孫三代一直同住，孫女卻在事發後不見蹤影，她懷疑兒子盜領存款藏放其他帳戶，孫女知情並領用卻不說，因此提告要求孫女全額歸還。

孫女出庭否認私藏這筆存款，她根本沒拿，並堅稱已向法院聲明拋棄繼承父親遺產獲准，此事跟她無關。法官審理查明孫女確實在父親過世隔月，就具狀向法院聲明拋棄繼承，並於今年3月獲法院准予備查，因此不必以繼承人身分承擔父親對祖母的債務。

此外，法官指阿嬤雖向農會調取這筆164萬元的提款條為證，但無法舉證這筆錢真的是兒子所盜領，並藏放到兒子其他帳戶交給孫女領用，法官認為阿嬤的指控多為主觀臆測、欠缺證據，判她敗訴，可上訴。

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