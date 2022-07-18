「陳時中很有可能奪下台北」　他揭關鍵點：民進黨人很精

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

衛福部長陳時中獲民進黨提名參選台北市長選舉，並在日前向行政院請辭。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，目前首都之戰若呈現在的態勢，「民進黨很有可能奪下台北」，因為有個人在鬧。

除了陳時中外，國民黨的立委蔣萬安早早投入2022台北市長大選，而現任副市長黃珊珊則有意以無黨籍身分參戰。吳子嘉認為，民進黨若是拿下台北，是因為有黃珊珊在鬧，因為這次三腳督中有藍白很弱，所以給了陳時中機會，而這次的關鍵就是黃珊珊，因為蔣萬安比黃珊珊弱，而黃珊珊雖強，但有天花板，會幫到陳時中的選情。

吳子嘉指出，民進黨的人很精，有人在搶的選區，就是有可能會當選，而台北因為黃珊珊在鬧，陳時中就有機會。

民進黨10日召開選對會，會中拍板台北市徵召陳時中，並於13日中執會正式提名，短短5日，陳時中已陸續確定競選團隊名單，同黨立委吳思瑤擔任競總總幹事；同黨立委何志偉、高嘉瑜和無黨籍立委林昶佐出任競總副主委兼分區總督導，分別負責督導4個行政區的政策、組織、策略等；發言人由同黨立委林楚茵、莊瑞雄擔綱；同黨立委管碧玲擔任政策小組總召集人，而政策下組中，下設「中央政策平台」及「議會政策平台」，前者包括立委吳玉琴、洪申翰、范雲，後者則由資深台北市議員周威佑擔任召集。