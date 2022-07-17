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大陸 大陸焦點 特派現場

抓包車上偷吃！人夫反嗆去照鏡子　正宮「氣炸脫衣」：哪裡不如她

大陸一名人妻抓到丈夫出軌後，不僅當街怒斥對方，甚至脫掉衣服站到車頂。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名人妻抓到丈夫出軌後，不僅當街怒斥對方，甚至脫掉衣服站到車頂。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

對於在外採野花，想必多數人都是持鄙夷態度，然而實際上，至少百分之80的人抓到另一半不忠時，都是不願意大肆宣揚的，畢竟對他們來說這種事是家醜，而家醜不可外揚。不過，大陸一名人妻抓到丈夫出軌後，不僅當街怒斥對方，甚至脫掉衣服站到車頂，指著男方大罵「我哪裡不如她？」引發網友熱議。

綜合陸媒報導，某天傍晚時分，一處社區突然傳出了女人的怒罵聲，吸引了不少群眾前去看熱鬧。只見一名女子正站在車前，對一個男人憤怒辱罵，而在車裡似乎還有位妝容非常精緻的女生。看到這一幕，居民們很快反應過來，想必車外的是一對夫妻，車內的則是小三，這時妻子撞破了2人幽會，正在捉姦。

聽著人妻的控訴，圍觀群眾紛紛對男方投去鄙夷的眼神，更有不少人幫腔說要小三出來面對。沒想到，人夫沉默半晌，接著竟理直氣壯地說，「我就是喜歡她怎麽了？你也不拿面鏡子照照你現在的模樣，看看你現在是什麽樣子。實話實說，我對現在的你真是一點感覺都沒有，連碰都不想碰你！」

此話一出，人妻似乎也楞住了，但她很快回過神來，隨後便在眾目睽睽之下，做出了令人匪夷所思的舉動。只見人妻一邊爬到車頂褪下衣服，一邊大聲地喝斥道：「我不如她？你別逗了！你讓大家看看我到底哪裡不如她！看看到底是我不行，還是你審美不行！」

面對正宮的辱罵，小三始終充耳不聞，根本不打算出聲搭理；而在車外和妻子對峙的丈夫，則是幾次想要把她拉回來，但女方態度強硬，根本不給他阻止的機會。鬧劇大概持續了20多分鐘，直至警察匆忙趕來，勸下站在車頂的女子，讓她穿好自己的衣物，將包括在車裡的小三在內3人都帶回警局才告終。

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