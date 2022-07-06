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南青少年職涯規劃研習營　助青年學子做好職涯規劃

▲台南市勞工局規劃2場次「3天2夜的職涯規劃研習營」，協助青年職涯探索，增加未來進入職場競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局規劃2場次「3天2夜的職涯規劃研習營」，協助青年職涯探索，增加未來進入職場競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局規劃2場次「3天2夜的職涯規劃研習營」，希望透過認識自己、職涯諮詢、履歷撰寫、面試模擬等實戰經驗來幫青年朋友進行職前準備，同時也透過人際互動、溝通及競賽來學習團隊合作，更透過工作態度的培養、創意發想及個人品牌行銷等課程，來協助青年職涯探索，增加未來進入職場競爭力。

▲台南市勞工局規劃2場次「3天2夜的職涯規劃研習營」，協助青年職涯探索，增加未來進入職場競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長非常重視青年培育與職涯發展，特別請戴謙副市長出席開訓典禮，戴謙副市長表示，職涯規劃要趁早，他並以自己為例，在高中畢業進入大學前就規劃好未來的人生方向，同時建議學員要在畢業前做好職涯規劃；戴謙說未來在就業或者職場上一定會遇到許多困難，但遇到逆境不見得不好，因為逆境可以讓你更強壯、更偉大。他鼓勵青年學生這3天的課程好好學習，來提升自己的就業力，更重要的是不管目前是在臺南或是外縣市求學，未來畢業都能在台南就業。

▲台南市勞工局規劃2場次「3天2夜的職涯規劃研習營」，協助青年職涯探索，增加未來進入職場競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，很多青年朋友常在畢業後才會開始想到未來的前途，對於現在就業市場的趨勢及環境也感到陌生，更不知道自己適合從事什麼工作，因此對於就業、找工作常感到茫然。為協助青少年釐清個人職業興趣及職涯方向，勞工局在暑假期間開辦2場次「3天2夜青少年職涯規劃研習營」，6日邀請到就業情報資訊股份有限公司郭岳峰顧問，藉由CPAS職業適性診斷測驗讓學員從發現自己的優勢開始，善用優勢改善弱勢及了解個人職涯方向，並帶領學員親手完成「職涯規劃書」，讓學員提前進行職涯規劃，作好進入職場前的準備，未來進入職場會更有信心。

▲台南市勞工局規劃2場次「3天2夜的職涯規劃研習營」，協助青年職涯探索，增加未來進入職場競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基說在職場上「人際互動」與「團隊合作」是很重要的，不管是與主管、同事或是客戶之間的溝通表達都是必修的課題，更是延續人脈經營的必備條件，因此，勞工局在課程安排上加入「人際溝通表達技巧」，以「說、聽、問」來學習打動人心、換位思考及直指核心的「表達」、「提問」及「傾聽」的技巧，並透過創意發想及提案來創造自己及團隊的改變，最後透過創意簡報競賽來呈現學員自我行銷能力及團隊合作成果。王鑫基也鼓勵學員要多善用政府的就業、職訓服務資源，提升自己多元的能力，未來才能順利找到適才適所的工作。

▲台南市勞工局規劃2場次「3天2夜的職涯規劃研習營」，協助青年職涯探索，增加未來進入職場競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心也預告2022年第3場中型徵才活動，將於7月23日上午9時至12時在中西區南美里活動中心辦理，共邀請超過20家廠商提供逾1000個工作機會，歡迎有求職需求的市民朋友踴躍參加。

▲台南市勞工局規劃2場次「3天2夜的職涯規劃研習營」，協助青年職涯探索，增加未來進入職場競爭力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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