國道「大水塔」逆襲片！貨車載貨未綁牢　害2車慘遭砸

記者戴上容／新北報導

40歲秦姓男子上月駕駛小貨車後方載運2水塔，行經國道1號北上5.4公里處時，後方其中1個大水塔突然掉落，水塔在國道上「奔馳」狠砸上小貨車及轎車，所幸並未造成人員傷亡。國道警方獲報後，依道路交通管理處罰條例第30條1項2款「汽車所載貨物滲漏」，對秦男開出3000元以上9000元以下罰單，並呼籲，裝載貨物行駛高速公路務必綑紮固定，避免貨物掉落傷及無辜。

▲秦男未綁緊貨物，造成水塔掉落在國道奔馳，狠砸2車悲劇。（下圖同／記者戴上容翻攝）

據了解，秦姓男子6月23日下午2時許，駕駛小貨車，後車斗的地方載運2個水塔，從五股上交流道預計要到基隆，車輛行經國道1號北上5.4公里內側車道時，因水塔未捆紮牢固，導致其中1水塔突然鬆脫掉落，很砸中後方2輛車。

無辜遭波及的小貨車司機43歲林男表示，他從汐止上交流道要到基隆，行駛在外側車道，見到左前方的小貨車載運的水塔突然掉下，他閃避不及，水塔狠砸到車輛左側車身。

另名被波及的21歲曹姓男子表示，他原開在秦男後方，也是突然看到前方的小貨車載運的水塔掉落，水塔先砸到右前方的小貨車，接著就砸向他，所幸2輛車皆只有輕微車損，並未造成人員傷亡。

國道高速公路警察局第一大隊表示，經獲報趕抵，依道路交通管理處罰條例第30條1項2款「汽車所載貨物滲漏」，對秦男開出3000元以上9000元以下罰單，由於掉落物品往往會造成嚴重事故，國道警察局將加強取締，呼籲駕駛人裝載貨物行駛高速公路務必依照相關規定，以維護國道交通安全，避免傷及無辜。