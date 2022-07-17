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大陸 大陸焦點 特派現場

陸擬向世界銀行捐資5千萬美元　作為疫情應對基金

▲▼中國大陸財政部部長劉昆。（圖／翻攝大陸財政部網站）

▲大陸財政部部長劉昆。（圖／翻攝大陸財政部網站）

記者蔡紹堅／綜合報導

G20財長和央行行長會議本次在印尼峇里島以線上、線下結合的方式舉辦，中國大陸財政部部長劉昆在會議上宣布，中方擬向在世界銀行新設疫情相關基金捐資5000萬美元。

劉昆提到，G20各方應繼續維護G20國際經濟合作主要論壇定位，統籌疫情防控和經濟社會發展，維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應。

劉昆指出，堅持構建全球發展夥伴關係，全面推進減貧、維護糧食和能源安全、守護人類健康等領域合作，「為積極推進落實習近平主席提出的全球發展倡議，中方宣布擬向在世界銀行新設的疫情大流行防範、準備和應對基金捐資5000萬美元。 」

劉昆還說，中方將本著「共同行動、公平負擔」的原則，在遵守已有共識、尊重債權人委員會與債務國協商決定的基礎上，有序推進《共同框架》個案債務處理相關工作，「中方支持G20財金渠道立足職能，就應對氣候變化的政策開展交流分享，同時主張應堅持共同但有區別的責任原則。 」

劉昆強調，基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，中方願與各方努力實現基礎設施投資高標準、惠民生、可持續目標，「中方歡迎應對經濟數碼化稅收挑戰雙支柱方案取得的進展，支持全球論壇開展『亞洲倡議』項目。」

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