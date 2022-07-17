遊艇引擎掛點！墾丁南灣海域48人海上驚魂　海巡急救援

▲海巡署恆春分隊救援遊艇 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一艘載有48人的遊艇，16日下午航行至屏東縣後壁湖漁港外海時，疑失去動力於海上漂流，船長立即撥打118報案請求海巡署救援，海巡人員獲報趕往救援，發現西南湧強勁，頂著8級陣風以拖帶方式，將人艇平安帶回漁港，結束一場虛驚。

這艘遊艇於昨(16)日下午3時42分航行至後壁湖漁港外0.5浬處，疑失去動力於海上漂流，向海巡署求援。

海巡署第八巡防區指揮部緊急派遣恆春海巡隊PP-3550巡防艇馳往救援，於下午4時抵達現場，經帶班艇長評估現場海象偏東風、5至6陣風8級、浪高2公尺、中浪，海象不佳，加上現場距岸約200公尺，西南湧強勁，且該遊艇船上遊客眾多，不利接駁，如不立即處置恐有遭湧浪拍打擱淺之虞，遂斷然以拖帶方式實施救援。

下午4時33分，巡防艇將該遊艇拖帶進後壁湖漁港，在海巡隊、岸巡隊通力合作下，48位國人順利上岸，人船均安，救助任務圓滿完成。

恆春海巡隊表示，遊艇上有2名船員及46名遊客，共48名都是本國籍，前往南灣海域進行水域遊憩活動，不料途中引擎故障，雙俥螺旋槳皆失效，無法立即排除故障，讓遊客驚慌惶恐，平安靠岸後，非常感謝海巡人員於第一時間前來救助，化解一場危機。

恆春海巡隊呼籲各類船舶出港前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保、隨時注意海象變化防範意外發生，海上遇緊急事故須救援，請撥打「118」海巡服務專線。