20車連環撞6死！美蒙大拿州公路恐怖車禍　沙塵暴釀「能見度零」

▲ 蒙大拿州公路發生連環撞事故。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國蒙大拿州發生高速公路追撞意外，多達20輛車連環撞，造成至少6人死亡。當局認為，這起事故是由天氣引起，風速達每小時60英里（約96.6公里）的沙塵暴導致能見度幾乎降到零，釀成悲劇。

根據《衛報》，這起意外發生於蒙大拿州90號州際高速公路，至少20輛車15日下午在哈丁市（Hardin）以西約5公里處路段撞成一團。高速公路巡警尼爾森（Jay Nelson）說明，當局認為，天氣是事故原因，「看來是有強風造成沙塵暴，能見度為零。」

州長吉安福特（Greg Gianforte）對此在推特發文表示，「我對哈丁附近發生大規模傷亡事故的消息深感悲痛。請和我一同祈禱，讓受害者和親人振作起來。我們感謝急救人員的努力。」

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象學家韋茨（Nick Vertz）說明，沙塵暴當天下午1時至2時在蒙大拿州中南部形成，接著慢慢向東移動，下午4時15分，案發現場附近的大角郡（Big Horn）機場測得每小時64公里陣風，公路巡警獲報發生車禍的時間則為下午4時28分。接著在4時35分，機場測得的風速已經加快至每小時99.8公里，經過20分鐘又上升至時速近103公里。

風容易揚起塵土，使能見度降到0.4公里以下。韋茨說明，若在哈丁仰望天空，可能不會看到想像中的風暴雲，甚至可能根本看不到太多東西。

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