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拜登政府5度軍售　提供台灣32.2億軍備技術支援

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲中華民國國軍。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國國防安全合作署今天宣布新一波對台軍售，包括非機密備件與維修零件以及坦克與戰車組裝在內的技術支援，估計總額為1.08億美元（約32.2億台幣）。這是美國總統拜登上台後第5度對台軍售。

美國國防安全合作署（DSCA）今天發布聲明指出，美國國務院已同意批准向駐美代表處銷售一籃子承包商技術支援與相關技術設備，總額達1.08億美元。DSCA已知會國會這項軍售。

聲明指出，這次軍售台灣的項目包括非機密備件與維修零件，以及坦克與戰車組裝；後勤技術支援；美國政府與承包商代表技術與後勤支援；以及其他後勤與計畫支持。

這是拜登去年1月上任以來，第5度對台軍售，也是今年第4度軍售案。

DSCA指出，此次軍售將有助於維持台灣的車輛、小型武器、戰鬥武器系統與後勤支持物品，增強因應當前與未來威脅的能力，維持軍事能力目標，同時進一步增強與美國和其他盟國的互可操作性。接收方將能毫不費力地將這些設備與支援納入軍隊中。

新聞稿指出，這項軍售基於台灣關係法，支持台灣持續實現軍隊現代化和維持可靠的防衛能力，這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，也有助於提高台灣安全，並維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

 

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