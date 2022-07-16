渣夫無套偷吃按摩妹　害妻染病子宮頸糜爛！辯「體質敏感」下場曝

▲何男偷吃按摩妹，害妻子染病。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

台北市一名何姓男子和妻子林女結婚10多年，卻偷吃在按摩店上班的女子還不戴套，將病菌傳染給妻子造成她子宮頸糜爛，需進行清創手術。林女事後才發現丈夫出軌，氣得提出離婚，士林地院近日則盼何男須賠償林女30萬元。

根據判決書內容，林女在2019年9月間發現子宮頸糜爛狀況，需進行清創手術，何男知情後傳訊息說，「這件事情，我很抱歉。是我害了妳」，林女則回「我之前警告過你，你還是選擇這麼做了。我的身體很敏感我自己清楚，但你卻不知愛惜我」。

林女抱怨稱，「之前跟你說過不要把外面的傳染給我，你還信誓旦旦說沒有外面的女人。我很氣這件事情。已經痛我兩個禮拜了，到現在都還沒完全好，摩擦還是痛」，但在何男道歉安撫之下仍選擇原諒。

林女事後發現，何男傳訊息給一名按摩妹，內容包括「我想吃寶貝…寶貝拍謝，弄痛妳了」、「希望我有機會成為你的家人」、「這個月我們可以約為了，至少還有人心疼我，我下個月中匯款給妳」，讓她氣得向何男質問，沒想到何男竟索性離家出走，還封鎖林女聯絡方式。

林女在去年8月簽字離婚，並向何男及按摩妹提告侵害配偶權，要求60萬元賠償，但因為查不出按摩妹身分只好對她撤告。

林女指控，何男認識該名按摩妹後，就以公司需資金周轉為由向她借款49萬元，結果竟拿錢去包養別人，還無套做愛將病菌傳染給她，她因此身心皆受創，更罹患創傷後壓力症候群，導致發生車禍。

何男則辯稱，林女擅自偷看他訊息內容已侵權，不應採用此證據，而陰道感染可能和她本身體質敏感有關，另稱該筆49萬元本就屬於公司，並非向林女借款，車禍也是她自己未注意後方來車所致。

士林地院法官認為，何男在林女就醫時，就坦承是「我害了妳」，因此認定何男有和按摩妹無套性交才傳染給妻子，且何男確實有親暱地喊按摩妹「寶貝」等，另判斷借款及車禍事件與本案無關，判何男應賠償30萬元，可上訴。