每天1杯手搖飲微糖就超量　毒理專家曝「小孩喝飲料」真相

▲12歲以下孩童每天喝一杯手搖杯，就算只點半糖或微糖，也很難不超量。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣人非常愛喝手搖飲，尤其夏天高溫炎熱，喝上一杯解渴又消暑，但也容易因此攝取過多糖分，年齡較小的孩子更可能一杯就過量。毒物科專家招名威表示，就目前的（市售）手搖飲來看，孩子每天喝一杯手搖杯，就算只點半糖或微糖，也很難不超量。

招名威15日在臉書粉絲團「招名威教授 毒理威廉」表示，根據2013年至2016年「國民營養健康狀況變遷調查」，有高達9成的國小生每周至少喝1次含糖飲料，「而市售含糖飲料原料多添加以『果糖』為主的外加糖，營養密度低，不但無法解渴，過量還會引發多種疾病」、「12歲以下孩童喝含糖飲料好嗎？」

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原因不見得是胰島素失調，通常過量攝取糖份後，糖會跟蛋白質結合形成「糖基化蛋白質」，這種變異的蛋白質會隨著血液流到身體各處，一不小心就讓身體發炎，「對孩童來說，肥胖、過敏、氣喘、代謝症候群、情緒不穩躁動的腦部狀況也會大增，更重要的是，孩童的學習力和記憶力都會下滑」。

▲12歲以下孩童每天喝一杯手搖杯，就算只點半糖或微糖，也很難不超量。（圖／翻攝自臉書粉絲團招名威教授 毒理威廉）

他說，攝取的劑量是關鍵，糖攝取適量時，舌頭上的味覺接收器接收到甜味的訊息，就會觸發大腦神經細胞釋出荷爾蒙「多巴胺」，讓人感到愉悅滿足；糖攝取過量時，歡愉的功能會被屏蔽掉，特別是負責降低焦慮、恐懼、壓力反應的腦源性神經滋養因子會大幅減少，結果憂鬱症和躁鬱症的發生率都會提升不少。

他指出，至於攝取糖分多少是過量，若以50公斤的人來計算，每日所需熱量約1500大卡，外加糖攝取量不宜超過 150 大卡，約為37.5公克的糖（約7顆方糖），若以手搖飲為例，大杯（700cc）全糖茶飲的外加糖量約57.4公克（熱量約 230 大卡），飲用一杯即超過每日上限，既使孩童體重較輕，每天喝一杯半糖或微糖的飲料，也很難不超量。

招名威最後說，「糖」帶給大家的快樂是短暫的，「成人都在戒糖了，請養成孩子喝水的習慣喲！」

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