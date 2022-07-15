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輔仁大學與萬泰科技產學合作　打造跨領域防疫3.0健康平台

▲輔仁大學與萬泰科技產學合作，打造跨領域防疫3.0健康平台。（圖／輔大提供）

▲輔仁大學與萬泰科技產學合作 ，打造跨領域防疫3.0健康平台。(圖/輔大提供)

文 ／輔仁大學

輔仁大學與萬泰科技今天(7/15)舉行合作簽約儀式，由輔仁大學江漢聲校長 謝邦昌副校長、陳宜民教授 劉偉倫主任與萬泰科技張銘烈董事長 張嘉原總經理、駱業勳總經理、胡易昕協理等人簽署合作意向書。

醫療產業界的最新趨勢為運用資訊科技將整個產業鏈串聯起來，輔仁大學與時俱進，開始醫療生態圈的打造計畫，除了整合現有校內資源外，更積極與產業界合作，期待能展現新風貌；而萬泰科技在其既有領域也已站穩腳步，現正朝向運用新科技、新思維來翻轉既有營運模式，輔仁大學江校長表示輔大及輔醫有智慧防疫病房MAC Ward萬泰有 防疫口罩及濾網技術，強強結合雙方將共同打造跨領域防疫3.0健康平台，

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萬泰科技董事長張銘烈表示利用集團在半導體濺鍍的技術延伸到口罩，捐贈給社會團體、公家機關及教育單位數量占了八成口罩透過科技的加持，進一步提高口罩的防疫效果，並透過材質改良，減少口罩廢棄物產生，「口罩3.0」指出新的方向。

新冠病毒肆瘧全球兩年多來，口罩已經成為每個人隨身防疫的基本工具，台灣在疫情初期，靠著口罩國家隊大量生產素色平面式醫用（MD）口罩，讓每個人都有口罩可戴，快速拉高防疫能量，這個階段可以說是「口罩1.0」的世代。
後來，在產能獲得滿足後，口罩開始在顏色、花色圖案及造型上做變化，發展出立體3D口罩及韓式4D口罩，口罩很快進入了「口罩2.0」時代。口罩走進個人化風格，有多彩多樣式選擇，甚至有不少企業將口罩做為行銷品牌的宣傳工具，口罩功能多了行銷宣傳的加持。

歷經口罩1.0及2.0的發展，MD平價口罩在功能性能否再提升？例如透過材料的升級或是奈米技術，來提升口罩的抗菌、抗病毒，甚至是可以消滅細菌跟病毒的能力？

事實上，當前琳瑯滿目的口罩，要怎麼樣突破價格的撕殺，在市場占有優勢？也是口罩業者面臨產業升級的生死存亡課題。萬泰與輔大的合作讓台灣防疫進入到防疫3.0的時代,也為未來防疫體系注入新元素及新動能。

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