可成科技爆14內鬼「分進合流」　最高研發主管帶頭跳槽大陸立訊

▲iPhone重要供應商可成公司的駐陸主管帶頭跳槽，竊取公司營業機密投靠大陸立訊公司。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

金屬機殼大廠可成科技公司，近年派駐大陸的研發人才陸續離職，內部調查後驚覺，前大陸最高主管鄭家福，竟然帶頭慫恿部屬帶槍投靠對手公司大陸立訊，並層層往下挖角，分工偷走包括生產線布局圖、手機背板專用藥水配方、良率改善對策等重要營業機密，嚴重損害可成利益，新北地檢署15日偵查終結，依違反《營業秘密法》等罪起訴鄭等14人。

可成是美國蘋果i-Phone與i-Pad等產品全球重要供應商之一，競爭對手立訊精密工業公司為了快速打進蘋果生產鏈，早在2019年間，就已經開始在與可成洽談收購專責i-Phone手機殼的泰州可勝廠、可利廠，之後在2020年7月緯創公司大陸昆山廠、2021年1月入股鎧勝公司轉投資的日鎧。

而在收購可成泰州2廠之際，立訊公司透過可成的業務處劉姓副總，透露願已高額安家費、年薪挖角，可成派大陸的最高主管、研發處副總經理鄭家福得知後，竟然向大陸各廠員工宣稱，公司即將賣廠，但沒有規劃完善的員工撫卹計畫，打擊員工士氣。

接著鄭家福除了自己離職，跳槽大陸立訊公司外，也透過幹部，層層往下挖角研發團隊，並以分工合作方式竊取大量與研發、業務相關營業秘密資料，先後投告大陸立訊公司使用，使大陸立訊公司迅速建廠並量產IPHONE、IPAD等產品機殼，竊取可成公司研發多年之心血，造成可成公司鉅額之損害。

全案經可成提告後，新北地檢署檢肅黑金專組蔡妍蓁檢察官、周懿君檢察官指揮調查局新北市調查處發動4波搜索，破解鄭家福人以密碼儲存、下載或轉寄的龐大資料內容，比對辨認出鄭等人大量重製、利用的可成營業機密後，依違反《營業秘密法》、《證券交易法》特別背信等罪，將鄭明福等14人提起公訴，同時另案偵辦涉案的劉姓副總等，其餘涉案可成員工。