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封城重創經濟！上海第2季GDP大減13.7%

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海封城導致眾多企業停工，重創經濟。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局15日公布第二季地區生產總值數據，其中上海、北京、吉林、江蘇、海南5省市的GDP同比下降，大多是第二季疫情最為嚴重的地區，其中又以封城長達2個多月的上海降幅最重，年減13.7％。

根據統計局公布的第二季地區生產總值數據，上海同比下降13.7%、北京下降2.9%、吉林下降4.5%、海南下降2.5%、江蘇下降1.1%。

大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年上半年以來疫情對部分地區經濟運行造成了較大影響，但是應該看到，疫情的衝擊影響都是短期的、外在的，不會改變地區經濟協調發展大的趨勢，「從上半年特別是從二季度情況來看，隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展顯效，一攬子穩增長政策措施落地，中國經濟逐步克服疫情的不利影響加快恢復。部分受疫情衝擊較大地區經濟出現了積極變化。」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

付凌暉指出，從二季度來看，多數地區的經濟基本穩定，從增長來看，二季度，全國31個省（區、市）中，有26個地區生產總值保持增長，佔83.9%。從就業來看，二季度19個省（區、市）城鎮調查失業率低於全國平均水平，其中西部地區城鎮調查失業率為5.5%，低於全國平均水平0.3個百分點。從價格來看，大部分地區物價漲勢溫和，二季度30個省（區、市）居民消費價格同比漲幅低於3%。

付凌暉提到，中西部地區經濟增勢較好。二季度，中部、西部地區生產總值同比分別增長2.3%和2%，增速均快於全國。從上半年的情況來看，中西部地區增長是快於東部，上半年中部、西部地區規模以上工業增加值同比均增長7.3%，快於東部地區5.1個百分點。中部、西部地區固定資產投資分別增長10.7%和8%，分別快於東部地區6.2和3.5個百分點。 
付凌暉說，部分地區受疫情衝擊較大。疫情衝擊下，生產生活正常秩序受到了一定影響，部分地區經濟出現下滑，失業率水平短期升高。二季度，上海、吉林地區生產總值同比下降13.7%和4.5%，上海、吉林城鎮調查失業率為12.5%和7.6%，明顯高於全國水平。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

付凌暉還說，受疫情衝擊影響較大的地區經濟加快恢復。儘管二季度部分地區經濟受疫情衝擊較大，但是從月度來看，隨著疫情防控總體向好，企業復工復產加快，6月份主要經濟指標明顯改善。6月份，上海、吉林規模以上工業增加值同比增長13.9%和6.3%，上個月分別為下降30.9%和4.9%。從消費看，吉林限額以上單位消費品零售額6月份增長5.5%，上個月為下降1.5%。從就業來看，上海、吉林城鎮調查失業率分別比上月下降9.7和0.8個百分點，說明這些受疫情衝擊較大地區經濟恢復在穩步加快。

付凌暉強調，總的來看，中國多數地區經濟總體穩定，中西部增長快於東部，區域協調發展的趨勢沒有改變，部分地區受疫情影響遇到暫時困難，但在各項穩定經濟政策措施作用下，經濟運行加快恢復，「當然也要看到，中國經濟發展不平衡的問題仍比較突出，地區之間發展差距較大，下階段要繼續深入實施區域重大戰略和區域協調發展戰略，縮小地區差距，促進經濟協調可持續發展。」

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