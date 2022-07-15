南投4死1重傷血案　警政署長曝緝兇進度：已鎖定槍手就是他

記者邱中岳／連線報導

南投康健生技公司在14日發生4死1重傷的「行刑式」槍決，手法乾淨俐落，剛上任的警政署長黃明昭也透露「槍手與生技公司有關聯性」，黃明昭在槍擊案發生後立刻到南投坐鎮指揮，直到早上才返回台北與最高檢察署共同舉辦座談會，也透露，槍手身份已經鎖定，目前等到案後釐清行兇動機。

南投槍擊案發生後，剛上任的警政署長黃明昭，也馬上驅車南下指揮相關單位進行追查，在15日清晨才北上，參加「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」，他受訪時難掩疲態，但強調已鎖定兇嫌身分，不排除與生技公司有關連的相關人等所為。

「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」前夕，南投發生生技公司董座等5人遭行刑式槍決，警政署長黃明昭也立刻動身南下坐鎮指揮，直至15日再北上參加會議，會議現場包括，行政院院長蘇貞昌、內政部徐國勇、法務部部長蔡清祥及中選會主任委員等人到場致詞，並希望年底九合一選舉可以順利進行。

▲南投槍擊釀4死1重傷，內助部長徐國勇與警政署長黃明昭，開座談會前受訪表示全力緝兇。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃明昭在受訪時表示，14日晚上前往南投了解槍擊案狀況，目前知道已經鎖定嫌犯身份，犯案後從南投跑到台中，台中市政府警察局也投入專案小組行列全力緝兇。

雖然黃明昭透露嫌犯與公司有關，但面對是否為離職員工所為，黃明昭也表示，等查緝到案後，才能釐清犯罪動機，內政部長徐國勇也指出，當天也要求警政署長南下指揮，相關案件由警政署長黃明昭掌握緝兇，等嫌犯到案後，真相將水落石出。

▲南投槍擊釀4死1重傷，警政署長黃明昭透露「槍手與生技公司有關」。（圖／記者白珈陽攝）