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競速害死華航副機師！科技董座BMW狂飆時速「快到測不出」　下場曝

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

▲張姓華航副機師與馮姓男子國道競速，失控衝出護欄，車輛斷成2截，張男慘死車內，現場還留有華航的機長熊玩偶。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／台北報導

張姓華航副機師2019年7月間駕車失控衝出國道一號重慶北路匝道護欄，撞進邊坡樹叢，車輛當場斷成兩截，張男爆頭慘死，事發現場還留有華航的機長熊玩偶。經查，事故起因為張男與BMW馮姓男子競速釀禍，車速快到連測速照相機都測不出來，法院審理後認定，馮因「一時勝負心作祟」恣意在國道競駛，處4年有期徒刑。案經上訴二審，但遭到法官駁回。

回顧案情，張男2019年7月6日清晨6時許，駕駛著A3奧迪車行經國道一號南下路段，準備到機場執行飛行任務，期間與一名素不相識駕駛著BMW的馮姓男子競速，馮男與張男一內一外同時超越一輛半聯結車後，馮男突然從內道秒切出外道，過程中也未打方向燈，張男發現車道遭斷，趕緊煞車閃避，但卻因此失控撞上水泥護欄。

▲▼華航機師。（圖／翻攝自死者臉書）

▲張姓男子追隨「機師爸」腳步，自訓1年當上華航副機師。（圖／翻攝當事人臉書）

據悉，張男整台車騰空飛出撞進邊坡樹叢，而猛烈撞擊力道讓整輛奧迪車當場斷成2截，張男則卡在駕駛座上，頭顱破裂慘死車內。根據事發路段前的ETC感測記錄，張男車速200公里，馮男則是「快到測不出」。

法院開庭時，馮男辯稱不知張男駕車緊跟於後，也無與張男競駛。經查張男駕車自東湖交流道進入高速公路，於6時3分6秒行經南向18.2公里處ETC 門架及6時6分36秒行經南向24.8公里ETC門架，所駕駛車輛經區域行速換算平均為110.52公里，行經南向24.8公里處ETC門架時，由門架雷射測得行車時速為200公里。

此外，根據證人鄭男駕駛的聯結車行車紀錄器畫面可見，張男駕駛車輛從南向24.2公里處起到南向25.2公里事故發生處止，雖緊跟在馮男車輛後方，始終無法超越馮男車輛，因此推認馮男車速應大於或等於張男車速，明顯超越速限行駛事實。

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

▲車禍現場留下一道道擦撞痕跡，顯見當時車速之快。（圖／ET資料照）

法官認為駕駛BMW馮男僅因一時勝負心作祟，就與張男在國道高速競駛，始終未保持安全間距驟然變換車道，嚴重罔顧自己及張男及公眾往來安全，更導致張男當場慘死，寶貴的生命遭到剝奪，張男事發當時年僅30歲，他的父母痛失愛子、悲送黑髮。

馮男經營公司月入數十萬，犯後始終不認罪，也沒有賠償張男家屬達成和解更造成社會大眾對用路安全嚴重恐慌，惡性重大，但考量張男超速競駛本身同為肇事成因，對此判馮男7年以上「猶嫌過重」，依刑法第59條酌減量故處4年有期徒刑。

▲▼中山高重慶北路匝道發生一起嚴重的死亡車禍，車輛斷成2截，張姓駕駛慘死車內。（圖／記者趙永博攝）

不過，檢方認為，馮男在事發後83天均對張男家屬不聞不問。直到車禍鑑定委員會當天，張男家屬才第一次見到馮男，且他還飾詞狡辯，否認犯行，卻又在新聞媒體上放話要尋求和解，讓張男家屬難以接受，而他事後為求脫免刑責做出虛情假意的關心，其對於他人生命身體安全毫不在乎，漫不經心之態度，惡性實屬重大，因此提出上訴，但仍遭到二審法官駁回。全案上訴最高法院審理中。

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