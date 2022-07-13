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台灣Outlet最強之爭　內行人一面倒推這間：錢包被打劫！揭秘「暑期攻略」

▲華泰名品城暑假檔期「Newtro Playground」正式開跑。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城暑假檔期「Newtro Playground」正式開跑。（圖／華泰名品城提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

暑假要去哪裡玩呢？炎炎夏日到Outlet商場血拚，特別紓壓痛快，台灣最近吹起了Outlet 風潮，全台都在展店「遍地開花」，不僅媒體討論度最高，也掀起零售戰局，網友評價也不會手軟，曾有人發問「台灣哪間Outlet 最強？」內行人一面倒激推「華泰名品城」，大讚「每次去都像錢包被洗劫」。

Podcast《小編沒收工》主持人Ashley、鉄雄、蔡西在最新一集節目中分享台灣Outlet的引進歷史，最著名的就是「北華泰、中三井、南義大」，三大Outlet 囊括風景區、遊樂園、話題餐飲、精品折扣、網美設施等，成為台灣人假日最愛的「微度假」場所。

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▲點擊收聽Podcast《小編沒收工》，揭秘Outlet 逛街攻略。

 然而，全台Outlet 的評比中，網友一面倒力推位於桃園青埔的「華泰名品城」，直呼「打折的時候真的有夠便宜」、「每次去華泰都感覺錢包被洗劫」、「個人逛了三井、華泰、麗寶、台中港、高雄的，還是覺得華泰最好逛，地大、種類多、折扣多、交通方便」、「華泰CP值比較高，會買到手軟」、「覺得只有華泰才能算是Outlet，其他的都只是購物商場」、「華泰大勝，真的不用比，大品牌多又便宜。」

▲桃園大江,台茂,華泰名品城。（圖／各業者提供）

▲華泰名品城在谷歌評論中獲得4.2顆星。（圖／資料照）

在谷歌評論區3.6萬個評論中，華泰名品城有著高達4.2顆星，底下也是一片讚賞：「好吃好逛可以晃一整個下午的好地方，停車也方便！」甚至封他是「傳說中，西台灣最好逛：大到靠北、好逛、機能好、交通方便、集結眾多商家美食、廁所多到不怕搶不到的神店」、「喜歡平日，避開人潮的時日，來遛小小孩。街景很美式風格，色彩繽紛鮮明，很好拍照地方，佔地大，也是小小孩放電好地方，足以待上一整天。」

Ashley、鉄雄、蔡西親自逛完後，大讚華泰名品城現場真的太美，現場好逛又非常好拍照，且華泰名品城內的精品數量多又便宜，根本是「全台精品最好買」的Outlet。

▲華泰名品城暑假檔期「Newtro Playground」正式開跑。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城暑假檔期推出復古場景「大膽玩色」。（圖／華泰名品城提供）

華泰名品城推出暑假檔期「Newtro Playground」活動，即日起至8月31日，華泰會員只要憑當日單筆消費滿3500元發票1張，就可兌換1張抽獎券，還可累積兌換，獎項超大方，包含「碼頭乾杯」派對遊艇包船之旅、「自然圈農場」包圈露營體驗，以及「陽明山美國渡假村」包棟住宿等。只要一人中獎，就能多人同行。

拍美照部分，一至三期的區域有熱門復古場景「大膽玩色」，將各年代的社交場所搬進場景裡，打造沈浸式互動體驗，包括「Drive-in美式搖滾快餐店」、「復古Newtro電話亭」、「Roller Disco搖擺迪斯可」及「多彩保齡球牆」等，都等著大家來拍美照，洗爆IG版面。

▲華泰名品城暑假檔期「Newtro Playground」正式開跑。（圖／華泰名品城提供）

▲許多民眾已搶先到華泰名品城拍下美照。（圖／華泰名品城提供）

此外，爸爸媽媽也可以帶小孩來狂歡！華泰讓睽違2年的「嗨Fun街藝歡樂Show」重磅回歸，暑假期間（7月1日至8月31日）每週六下午2點到晚上7點，會有小丑氣球大放送、泡泡互動秀、新馬戲表演、魔幻立方體、行動雕像魔術師等街頭show輪番上陣演出，陪伴大人小孩狂歡整個夏季。

華泰名品城表示，民眾只要分享IG美照，就有機會抽3000元購物金。還有親子同樂的「嗨Fun街藝歡樂show」、消費滿3500元即可抽海陸樂活渡假行程，一人中獎最多10人同遊，即日起至8月31日，精彩活動不間斷。

►夏日Fun輕鬆！ 華泰名品城Newtro Playground引爆社群搶拍潮

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