吹哨者受害接二連三　民眾黨團籲速提院版：納溯及既往條款

▲台灣民眾黨立法院黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

近期發生多起與吹哨者有關的重大事件，包括黑心快篩案、「恩恩案」錄音案，引發社會高度關注。台灣民眾黨立委張其祿今（14日）舉行記者會批評，朝野立委紛紛提出「揭弊者保護法」草案，法務部也提出相關版本，卻卡在行政院遲遲未通過，強調政院應儘速提出院版草案，立法院加速審查，並納入溯及既往條款，保護揭弊者免於被報復，同時也能預防重大弊案的發生。

根據立法院議事資料，本屆國會朝野立委共提出12個攸關揭弊者保護的立法草案，包括民進黨立委吳玉琴、吳琪銘、范雲、國民黨立委鄭麗文、李貴敏、楊瓊瓔、曾銘宗、徐志榮、葉毓蘭、洪孟楷、台灣民眾黨團、時代力量黨團等均分別提出主張，但付委至今尚未排審。

張其祿今天上午舉行「吹哨受害接二連三，揭弊保護不容怠慢」記者會。他表示，今年6月大法官裁定不受理吹哨揭弊者、新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳聲請釋憲案，凸顯現行公務人員任用法規缺乏揭弊者保護相關機制，到現在根本是「原地踏步」，且無論是公私部門都一樣。

張其祿細數，近期包括2016年永豐金違法超貸案、2016年新竹縣疾病防治所上司貪瀆、監所管理員揭露受刑人遭電擊爭議、2020年康軒董事長居家檢疫外出、2022年富樂快篩劣質品流出、新北消防局外流「恩恩案」關鍵音檔等重大事件，都是因為揭弊才能被外界知道，但揭弊者往往面臨公私部門司法訴訟，也有公務員因此遭免職、記申誡、被要求自清等。

世新大學行政管理學系教授葉一璋補充，國際組織希望我國對於揭弊者保護不該「只聞樓梯響，不見人下來」，應該儘速推動涵蓋公私部門的「揭弊者保護法」立法，呼應國際「聯合國反貪腐公約」中「保護檢舉人」相關規定，並回應國內民間團體和學者的不斷倡議。