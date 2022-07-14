藍猛攻林佳龍政見「複製貼上」　李坤城：可見給侯友宜很大壓力

▲民進黨發言人李坤城。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨徵召無任所大使林佳龍參選新北市長，此消息一出立刻受到藍營反彈，新北市國民黨團13日召開記者會，砲轟前交通部長林佳龍曾24次自稱不選新北市長，如今說話沒有誠信，還把原本針對台北市提的政策，複製貼上、原封不動搬到新北市。對此，民進黨發言人李坤城表示，「林佳龍參選新北市，帶給新北市長侯友宜及國民黨小雞很大的壓力，所以才會一直召開記者會攻擊他。」

國民黨發言人江怡臻砲轟林佳龍多次說明不選新北，甚至也說自己完全沒有準備新北，「這樣一個疏於準備，沒有把心思放在新北的候選人，無助於新北市政的發展。新北市議員李坤城為了選舉，唱衰自己的城市，連任議員3屆竟稱沒看到新北市這幾年的進步，難道五股垃圾山的改變不是你眼中的改變？您最常宣傳的蘆洲兒一公園，難道不是改變嗎？」

李坤城則反擊道，「林佳龍在擔任交通部長期間，核定了許多新北市重大交通建設，雖然包含捷運南北環一直流標，地下停車場也標不出去，還有許多重大交通建設也都延宕，但我相信林佳龍會以他交通部長的經驗，讓新北市的捷運及重大工程能夠準時上車。」

李坤城也補充，新北市長侯友宜日前在月台上，不知往2022還是2024走，遲遲不談是否要連任，現在終於搭上了參選市長的列車，希望侯友宜能夠和林佳龍來一場君子之爭。