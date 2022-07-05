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瘋電影／餘命10年　不想再見卻必須再見的愛情最刻骨

文／賴賴

▲▼餘命10年。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

看片名就知道肯定是要哭得唏哩嘩啦，但是日本導演就是很有骨氣，不必靠音效音樂催淚，也能讓你看完刻骨銘心卻不掉一滴淚，這部電影就是衝著男女主角來看，真實故事特別感人，整體感是流暢好看的。

小松菜奈和坂口的搭配，有一種形而上的脫俗，他沒有愛得肝腸寸斷，卻也感受到彼此對彼此的重要，而小松因戲必須瘦到皮包骨，相當敬業，一場同學會讓彼此相遇到相知，因為挫折而選擇想要放棄生命的男主，和無法選擇只能面對自己只剩下十年壽命的女主，對比相遇，使得男主開始振奮好好活，這部電影有現代勵志效果，畢竟全球都正面臨經濟大恐慌時代，這一代的年輕人所面臨的正是父母無法提前準備的抗壓性，能夠從挫折中走出自己的道路便是王者，而不是亡者。


片　　名：餘命10年
英文片名：The Last 10 Years
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2022-06-10
片　　長：02時05分
導　　演： 藤井道人
演　　員： 小松菜奈(Nana Komatsu) 、 坂口健太郎(Sakaguchi Kentaro) 、 山田裕貴(Yamada Yuki) 、 奈緒 、 黑木華(Haru Kuroki) 、 田中哲司(Tanaka Tetsushi) 、 松重豐(Matsushige Yutaka) 、 中川雅也(Lily Franky)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

20歲的茉莉（小松菜奈 飾）罹患數萬人中僅有一人會得的不治之症，被宣告餘命僅剩10年，對於生存這件事不再執著，並下定決心不再談戀愛，卻在此時，她與和人（坂口健太郎 飾）在同學會再次相遇。至今過著不同人生的兩個人，因為這場相遇急速拉近距離。當回憶增加的同時，剩下的時間也逐漸減少……。

▲▼餘命10年。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲因為相知相惜而相戀，可是男主並不知道女主是不治之症。

▲▼餘命10年。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲男主決定求婚時，女主告知分手吧。

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