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台南、日本山口縣相約締盟延續安倍信念　黃偉哲：建立緊密友誼

▲台南市長黃偉哲與前日相安倍晉三故鄉山口縣村岡嗣政知事視訊會談，相約今秋締盟，共同延續台日友好交流理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與前日相安倍晉三故鄉山口縣村岡嗣政知事視訊會談，相約今秋締盟，共同延續台日友好交流理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在日本安倍晉三前首相遭受槍擊的不幸意外不到一個禮拜，台南市長黃偉哲13日與前日相安倍晉三故鄉山口縣村岡嗣政知事視訊會談，會談一開始，與會眾人均起立為安倍前首相默哀，而黃偉哲藉此機會表達沉重哀悼之意，並與村岡知事相約今秋締盟，共同延續台日友好交流理念。

▲台南市長黃偉哲與前日相安倍晉三故鄉山口縣村岡嗣政知事視訊會談，相約今秋締盟，共同延續台日友好交流理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參加本次視訊會議的有：台南市黃偉哲市長、台南市議會郭信良議長及新聞暨國際關係處蘇恩恩處長；日本山口縣則有山口縣村岡嗣政知事、日台友好促進山口縣議會議員連盟島田教明會長、以及台北駐福岡經濟文化辦事處陳銘俊處長。

▲台南市長黃偉哲與前日相安倍晉三故鄉山口縣村岡嗣政知事視訊會談，相約今秋締盟，共同延續台日友好交流理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲首先表示，上週安倍前首相離世震撼了全世界，謹代表台南市表達哀悼與不捨。安倍前首相不僅受日本人民景仰，也深受台灣人民喜愛，長年都非常支持台灣，2016年台南發生0206地震時，第一時間派遣專家來台協助搜救及物資援助。去年在安倍前首相的幫忙下，日本捐贈台灣逾420萬劑疫苗，失去如此重要的日本友人，對台灣及台南都是莫大的遺憾與傷痛。未來會延續安倍前首相台日友好信念，持續深化台日交流。

▲台南市長黃偉哲與前日相安倍晉三故鄉山口縣村岡嗣政知事視訊會談，相約今秋締盟，共同延續台日友好交流理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長並誠摯歡迎村岡知事到訪台南市及締盟，一同慶祝彼此的關係邁入新里程碑，府會親上加親。

▲台南市長黃偉哲與前日相安倍晉三故鄉山口縣村岡嗣政知事視訊會談，相約今秋締盟，共同延續台日友好交流理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

議長郭信良表示，去年透過視訊與山口縣議會簽定友好協定，基於這份因緣，也樂見接下來山口縣將與台南締盟，大家持續為雙方友好關係努力。去年日本多次捐贈台灣疫苗，台灣也供應醫療物資援助日本，可見彼此情誼不受疫情阻撓，反而因相互支援更加親近，深信在台日共同努力下，必能有效克服疫情，早日恢復正常生活。郭信良也提到對一直致力台日友好，與台灣維繫堅定情誼的安倍前首相，表達最高的崇敬與懷念，同時也感謝防衛大臣岸信夫眾議員，為台海安全穩定共同協防台灣所作的承諾。

▲台南市長黃偉哲與前日相安倍晉三故鄉山口縣村岡嗣政知事視訊會談，相約今秋締盟，共同延續台日友好交流理念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

山口縣村岡嗣政知事提到，安倍前首相遭受槍擊不幸逝世事件時，他至今仍難以置信，感到非常遺憾。安倍前首相生前致力推動山口縣與台灣的交流，今後山口縣將繼承他的遺志，深化與台灣的關係。村岡知事也感謝黃市長撥空線上會面，以及與會各位對雙方交流的支持。山口縣正積極進行吸引觀光客及擴大縣內產品行銷通路，想與台灣更進一步交流。去年雙方議會締結協定，今年盼能與台南市締盟積極開啓交流。

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