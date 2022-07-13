專家籲新冠改地方流行監測　羅一鈞：黑數恐增加「還需再評估」

▲指揮中心記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今表示，若將新冠疫情轉為地方流感監測，8月底單日新增個案有機會控制在9千例以下。不過指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，若改為地方流感監測，帳面數字確實會減少，但實際上黑數會增加。是否調整監測方式，仍要再評估。

陳秀熙指出，新型變異株BA.4、BA.5嚴重度與BA.1、BA.2差異不大，若國內持續大流行警戒，8月底單日新增個案可能會維持在2萬至3萬5000之間；但若恢復到地方流行監測，就有機會控制在9000例。

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對此，羅一鈞表示，流感疾病監測會變成重點族群監測，而非大規模普篩。在篩檢策略改變的狀況下，確診人數確實會減少，「但感染人數並不會因此減少，只是說偵測出來的比例下降、黑數會增加的意思。」

羅一鈞說明，目前仍打算繼續觀察BA.4、BA.5對本土的影響，再討論監測方式是否調整，以免改弦更張，發現新流行病株後，反而因調整監測方式而無法及時監測。

此外，現階段做的監測都是有限度的匡列跟採檢，並未像先前大規模普篩、廣篩。羅一鈞表示，監測沒有像先前密集，若立刻將監測方式改為地方流行疾病方式，病例數帳面確實會下降，卻沒辦法精確掌握流行傳播區域。

羅一鈞認為，若立刻改成地方流感監測，對防疫配套策略比較不利；後續是否調整相關策略，仍有待評估。

至於陳秀熙「維持大流行警戒將導致8月底確診數維持在2～3萬」一說，羅一鈞表示，陳指的應是降低管理強度，讓醫療院所不要降載，讓更多非新冠慢性病患能獲得即時診斷的意思。他也說明，「其實現在沒有要求醫療院所降載，門、急診住院服務都能如常提供。」