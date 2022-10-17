瘋電影／繼園臺七號　少不經事卻是遲幕總懷春

文／賴賴



走進繼園臺七號，流淌一場紅樓春夢。

一個看似繁華與蛻變的時代，在種種包袱與枷鎖中，壓抑著各種暗潮洶湧卻無處宣洩的情慾。看完電影後，像是經歷一場賈寶玉在嫂子香閨中睡著後遇到那場不可告人的春夢，說是年少不經事吧？卻是遲幕總懷春。各種時代與環境，都幻化成不同世代的人生大夢。

………《頂樓天台的6堂人生早課》作家曹文。

瘋言瘋語：

首先先從維基百科來科普一下我們不知道的香港歷史：1967年香港左派暴動是一場由香港左派受到文化大革命的影響而對抗香港政府的暴動。六七暴動從1967年5月6日開始，至同年12月基本結束，其由最初的工人運動、演變成後來的赤色恐怖主義及炸彈襲擊平民等行動。

面對這種神壇級數的導演，似乎只能說好話，不能評論太多自己膚淺的意識，74歲的楊凡導演，人生閱歷豐厚，有太多想說的，所以在這一部電影裡，他想盡辦法把所有都盡量塞進去，殊不知因為太雜太多，有許多不懂的意境，真希望導演能出一本說明書，讓我們了解這深厚的內涵要表達的是什麼？

從一開始從女主口中提出的《紅樓夢》妙玉被擄的『如痴如醉』，以這四個字點出女主的欲求不滿和非人體工學的壓抑性慾，對於充滿費洛蒙的年輕男孩，有著十八禁的遐想開始，整部電影包含了1967年香港政體移轉，社會不穩定的大陸上流移居不穩定的香港後，因又再度往中南美移動，香港年輕人的熱血沸騰。

電影內含懷舊、同志、戲曲、文學、歷史、不倫、貓貓、茜蒙仙諾、社運等等，以一段一段的片段故事銜接劇情的情境，再透過不同風格的繪圖方式，有素描、版畫……許多古早構圖的視覺穿插，讓不同時態的轉變視覺感受到差異，真的非常大膽，整體感看完是有一種深深的上了一堂電影課的感受。

片 名：繼園臺七號

英文片名：No.7 Cherry Lane

類 型：劇情、愛情

片 長：02時5分

導 演：楊凡

配音演員： 張艾嘉、趙薇、林德信

國 家：香港

語 言：國語、粵語、英語、法語

發行公司：派拉蒙



劇情大綱

故事描述1967年正值動盪年代的香港，一對由台灣漂泊到香港的母女，虞太太及她的漂亮女兒美玲，和大學生子明的三角關係。子明帶着她們去看不同類型的電影，藉著黑暗中的光明，透過大銀幕獨特的魔力，揭露出一段被禁止的不倫激情。

▲文藝情懷的女主，嚴重抑慾欲求不滿，帶來許多十八禁。

▲１９６７年的香港街道。香港車子那麼多？？？

▲拜登說：三十歲之前的男人，不要相信他的愛情。

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