瘋電影／新・超人力霸王　外星人不解人類為何捨身取義

文／賴賴

瘋言瘋語：

感覺是一部要讓老爸帶兒子去看自己童年時的回憶，所以砸大錢請來大卡司的一線演員共演，並由當紅天王米津玄師為電影打造主題曲，沒看過奧特曼，也可以因為卡司而看下去，奧特曼的擁護者肯定是不可錯過的絕對好片。

從小就知道奧特曼，但並不喜歡這種由人去飾演的假超人，有些印象是根深蒂固的，感覺超人就必須在卡通裡，因為那不是真的，隨著時代改變，漫威把所有的超人結合3D製作得生動逼真，奧特曼在此時身為祖師爺，卻沒打算更改，還是原汁原味的以人形超人裝繼續上班，但這片的劇情屬於小學生可以理解的範圍，而宇宙和平的概念，依舊經歷三十幾年還是得繼續奮鬥下去，整體感是不錯看的。



片 名：新・超人力霸王

英文片名：Shin Ultraman

類 型：動作、冒險、科幻、劇情

上映日期：2022-09-16

片 長：01時53分

導 演： 樋口真嗣(Shinji Higuchi)

演 員： 齋藤工(Saito Takumi) 、 長澤雅美(Masami Nagasawa) 、 西島秀俊(Hidetoshi Nishijima) 、 有岡大貴 、 田中哲司(Tanaka Tetsushi)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：野獸國



劇情大綱

巨型不明生物「禍威獸」接二連三出現，牠們在日本已變得見怪不怪。

普通的武器完全無法擊退牠們，幾乎束手無策的日本政府集結了對付禍威獸的專家，成立「禍威獸特設對策室」，也就是簡稱為「禍特對」的特別應變小組。

主導任務的精銳成員包括：組長田村君男（西島秀俊飾演）、戰略規劃師神永新二（齋藤工飾演）、非粒子物理學家瀧明久（有岡大貴飾演）、生物學家船緣由美（早見朱莉飾演）。

就在禍威獸的危害升溫之際，大氣層外突然飛來一個銀色的巨人。

禍特對小組加入專門負責巨人的分析官淺見弘子（長澤雅美飾演），她和神永組成搭檔行動。

淺見的報告中寫著…「超人力霸王（暫稱）、身分不明」

2022年最強日本特攝片鉅作《新・超人力霸王》將於2022年9月16日(五)於台灣大銀幕衝擊登場，首支正式中文版預告今天正式公開！原案企劃和編劇是由不諱言自己是超人力霸王系列粉絲的庵野秀明，與合作過《新世紀福音戰士》動畫、電影系列以及2016《正宗哥吉拉》等多部經典傑作的導演樋口真嗣，搭配超豪華卡司聯手打造《新・超人力霸王》!

關於《新・超人力霸王》

至今人氣絲毫不減的日本超強IP「超人力霸王」自昭和41年（1966年）在電視播出以來，已於全球上百個國家播出，而本次《新・超人力霸王》更以全新劇情元素「空想與浪漫。以及、友情。」登上大銀幕。

鑽石級豪華卡司「成為超人力霸王的男人」齋藤工

長澤雅美、西島秀俊、有岡大貴、早見朱莉、田中哲司

除了日本最強百億特攝企劃編導組合，演員卡司更是鑽石級！「變身為超人力霸王的男人」神永新二是在《正宗哥吉拉》中以極少的戲份留下極高存在感，並在《晝顏》、《麻雀放浪記2020》、《檜山健太郎的懷孕》等片中將正統派帥哥與奇特怪咖皆完美詮釋的百變型演員齋藤工所飾演。而其搭檔淺見弘子更是由演過電影《信用詐欺師JP》、《王者天下》等片，美貌、才華、與演技兼具一身的長澤雅美所飾演。

此外在本片中飾演帶領神永新二和淺見弘子所屬的防災廳禍威獸特設對策室特別小組（通稱「禍特對」）組長的田村君男，更是由榮獲第45屆日本電影學院金像獎最佳男主角，人氣與實力皆能代表當今日本影壇的演員西島秀俊所飾演，再加上同為禍特對的隊員現傑尼斯偶像團體Hey!Say!JUMP的成員有岡大貴、連續劇《愛吃在的拉麵的小泉同學》、日劇暨電影《嫁個好腦公》等許多影視作品中，展現出獨特存在的演員早見朱莉、以及實力派演員田中哲司的豪華卡司陣容加持下，絕對讓觀眾體驗到首次於銀幕上目擊超人力霸王的衝擊與感動。

《新・超人力霸王》主題曲由日本樂壇天王米津玄師為本片量身打造，他本身就是《正宗哥吉拉》和《新世紀福音戰士》系列等庵野秀明作品的粉絲，因此當收到製作團隊的主題曲創作邀約時，他也立刻就點頭答應。在本身的創意與庵野秀明的提議下，他為本片量身訂做的主題曲的曲名是《M八七》，其中感動人心的歌詞更是其本人對本片的想像與詮釋，以及對於超人力霸王的愛。在他強而有力又纖細的歌聲下，優美的帶出本片無限的感動。

▲吃電外星怪獸只有奧特曼有辦法制服。

▲本片卡司整齊，都是熟面孔的大牌。

▲壞的外星人才會笑，果然是巧言令色鮮矣仁。

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