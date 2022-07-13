賣女兒求生！啃別人不要的蘿蔔⋯阿富汗3歲童跟家人「最後時光」

▲3歲的女童帕雷瑪（Parema）坐在地板上，啃著別人不要的紅蘿蔔，不知道這是她最後一次跟家人相處的時光。（圖／台灣世界展望會，下同）

記者林育綾／綜合報導

「賣掉一個孩子，還是全家一起餓死？」阿富汗政權轉移將滿一年，近日又遭強震重創，飢餓問題日益嚴重，許多家庭陷入困境。就有3歲女童跟家人最後一次相處時，是坐在冰冷地板上，啃著別人不要的紅蘿蔔，她的父母不得已將她賣掉，讓其他4個女兒得以存活。

根據聯合國估計，阿富汗全國約有95%人口生活在貧窮線以下，沒有足夠食物，每天連吃飽一頓飯都困難。台灣世界展望會提到，一名3歲的女童帕雷瑪（Parema）與4個姊姊們，坐在冰冷的地板上，啃著別人不要的紅蘿蔔，不知道這是她最後一次跟家人相處的時光。

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由於帕雷瑪的爸媽已經用600美金（台幣約18,000元）將她賣給別人，她的媽媽瑪娑瑪(Massouma)表示，全家人一直餓肚子，孩子們常哭著要食物吃，她得撿垃圾桶的食物才能苟延殘喘，「我們不得不賣掉一個女兒，讓其他4個女兒可以活著。」

▲阿富汗政權轉移將滿一年，近又遭強震重創，飢餓問題日益嚴重，很多家庭不得不賣子求生。

近年阿富汗的乾旱越來越劇烈，帕雷瑪的爸媽種植的農作物大多枯死，必須不斷搬家尋找生計機會，在她出生前，這家人就已經到處流浪，目前住在阿富汗西部大城赫拉特(Herat)，仰賴爸爸薩奇(Zaki)一人做臨時工的收入勉強過活。然而2021年8月政權轉移後，阿富汗貨幣貶值，薩奇越來越難找到工作，無可奈何之下，只能將帕雷瑪賣給一戶人家當女兒。



不過阿富汗沒有領養法規，薩奇和對方也沒有簽立合約，無人保證帕雷瑪會被領養家庭善加對待。這對他們一家來說，是走到窮途末路的痛苦決定，瑪娑瑪眼眶帶著淚水說，「把一個孩子給別人，總比她們全部被餓死的好。」

而受到國際制裁影響，阿富汗金融體系幾近停擺，許多人資產遭凍結，全國貧窮人數急速攀升，越來越多人如同薩奇和瑪娑瑪一般，被迫賣掉其中一個孩子，只為了讓其他家人可以活下去。

▲阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲（右1）提到，無數兒童被迫乞討、嫁進有暴力傾向的家庭、輟學從事危險的工作。



阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲(Asuntha Charles) 表示，光是今年1~3月，就有13,700 名早產兒直接死於營養不良；而阿富汗有1850萬人身處人道危機中，由於全國經濟崩潰，至今已有50萬個工作崗位消失，每個失業的人背後都有一個4口至5口之家，現在當地390萬兒童嚴重營養不良，100萬兒童正因飢餓瀕臨死亡。

她指出，無數阿富汗兒童被迫乞討、嫁進有暴力傾向的家庭、輟學從事危險的工作，讓他們必須搶在更多孩子餓死之前，立即行動救援。世界展望會已在阿富汗提供糧食、家庭菜園種子及培訓給100萬戶家庭，但遠遠不夠，該國4000萬人口中仍有無數急待救援的家庭，需要更多人一起行動，邀請大眾支持飢餓三十，讓家庭賣子求生的悲劇到此為止。

▲阿富汗有將近4000萬人口，許多人都需要幫助。