自主封城重創餐飲觀光　黃珊珊：下周提北市振興方案

記者陳家祥／台北報導

為推廣本市美食產業，台北市商業處今年舉辦「美食在台北‧逗陣呷艋舺」，推薦35間萬華特色餐飲店家，並規劃線上人氣店家票選與消費登錄抽獎專區，即日起至8月31日止，抽獎總獎項達40萬元。北市副市長黃珊珊說，今年雖然沒有三級警戒，但因為民眾自主封城不出門，餐飲業受影響還是很嚴重，因此規劃一系列活動，邀民眾來逛逛吃吃、看到一個新的萬華。

▲黃珊珊12日出席「美食在台北-逗陣呷艋舺」啟動記者會。（圖／記者陳家祥攝）



黃珊珊表示，今年雖然沒有三級警戒，但的確是因為比照去年有停業，所以有中央的補助，其實餐飲業受影響還要嚴重，「因為民眾是自主封城不出來吃飯，所以萬華區去年的確是受創嚴重，都還沒恢復元氣，然後今年又受到影響」，因此特別在萬華地區辦了一系列活動。

黃珊珊也提到，萬華雖然是台北市的重中之重，但這3年沒有觀光客，台北市各地方其實都受到很大影響，所以台北市的振興方案下禮拜會推出來，雖然中央還沒提出，但是我們已經彙整我們可以提供的預算跟議會做爭取，所以這部份台北市會盡力協助商圈盡速恢復元氣。

針對這次舉辦的促銷活動，黃珊珊說，從現在開始到8月31日，一共有35家店家參與，來這些店家做消費的話就可以有抽獎，總金額到40萬左右。這些店家是特選出來，尤其很多是米其林必比登的，從最頂級的台南擔仔麵到最平價的肉圓或是滷肉飯都有，都代表萬華的特色，希望這個活動讓大家多認識萬華。

黃珊珊說，看到很多年輕人回萬華開店，很多咖啡店、特色甜點店、披薩等，非常多元，市民朋友可能吃飯都會選擇東區或其他地方，但是其實萬華在地小吃跟在地商家可以屹立百年，代表非常好吃，而且CP值很高、價錢非常合理，希望大家多走來萬華，感受萬華的不同。

黃珊珊也提到，去年市政府花很多力氣改善萬華的硬體環境，因為疫情關係，萬華的軟體也非常努力，以前覺得萬華比較髒亂，其實現在都已經改善很多，包括阿公店、茶室，相關道路都已經清理完畢，所以會看到萬華嶄新面貌，希望大家到這邊來逛逛吃吃，可以看到一個新的萬華。

黃珊珊說，很多人印象中去萬華好像一個疫區，這對我們非常不公平，萬華民眾去年做血清抗體檢測，其實抗體比例非常高，萬華非常安全。