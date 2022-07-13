「身體會告訴你該吃什麼」　以健康食材調養家人身心、找回慢活人生

文／女子學

生活在步調緊湊的都市叢林，繁忙的行程讓人連吃飯都變得倉促，速食文化雖帶來便捷，卻無形中使身體沉積大量毒素，在忙碌和不健康的交互影響下，身體也漸漸地發出警訊。

在繁冗都市的一隅，有一處慢活的美學料理教室，創辦人 Nancy 吳佩砡正在慢火烹煮。健康養生的食材、佐以精心的擺盤，隨著一道道色香味俱全的健康料理上桌，讓人不自覺放鬆身心，緩下步調細細品嘗這些美味佳餚。

自小移民南半球，耳濡目染下生成的異國料理

▲Nancy 透過授課與學員互動，傳遞對料理的熱情與熱忱。（圖／Nancy吳佩砡提供，下同）



十三歲便移民到澳洲的Nancy，小時候家中有個「料理許願池」，只要向媽媽許願想吃的菜，到了晚上就會有滿桌豐盛的菜餚迎接著她，在耳濡目染下，Nancy也傳承了外婆和媽媽的精湛手藝，每天為自己的孩子準備餐點，延續料理許願池的家族傳統。

生活單純的澳洲，是個擁有多元文化的國家，北歐、法國、義大利、亞洲風情無處不在，也讓Nancy從小有機會嚐遍各地風情美食。長大後在家庭集團擔任國外業務的她，更是造訪世界各地，感受不同國家的風土民情。跟隨在地人的腳步吃喝玩樂，使她的味蕾及視野大開，Nancy 說：「彷彿發現新大陸。」

歸國後Nancy便將遊覽世界各地的所學，融合在自身料理之中，使她的料理猶如一張世界地圖，攤開來便能看見各國特色。

You are what you eat：人如其食

▲網路上的直播教學，讓大家輕鬆學習健康料理。



NC5 美學料理教室的理念強調「健康、美學及慢活」。由於Nancy的丈夫患有糖尿病，小孩亦有異位性皮膚炎，試圖幫家人改善病況的她，決定從料理下手，以健康低醣、低卡的食物，幫助家人調養生理。「身體會告訴你該吃甚麼？」Nancy更是針對家人的身體狀況設計專屬菜單，果然有效調理家人的身體：使原先須施打胰島素的丈夫，從施打量減少到現在完全不用吃藥；小孩的皮膚狀況也大幅改善。問道怎麼那麼有效，Nancy 只說：「全營養 + 低升糖食物，都是吃出來的。」

在改善家人狀況後，Nancy更想發揮影響力幫助更多人，並成立 「NC5 美學教室」，旨在傳達健康料理、及慢活概念，讓生活緊湊的現代人，可以慢慢煮飯享受人生，讓許多不太會煮飯的新嫁娘們，透過簡單的料理方式、搭配富有美感的擺盤，端出一桌讓家人、客人、長輩都滿意的美味佳餚。

用身教傳達健康理念，提供孩子學習環境

▲身兼數職的 Nancy，自己就是孩子最好的教材。



「身教大於言教」，Nancy 提及兩個孩子，只要媽媽煮菜時就在一旁觀摩，她會教小孩如何從頭做一道料理，從食材挑選、清洗到烹煮及擺盤，都讓他們「做中學」。久而久之，兒子也成了「小廚神」，現在可以獨自做一桌早餐給家人吃；女兒對於擺盤和餐點搭配也有一番研究，還會提醒家人「不可以吃糖喔！」

Nancy 補充分享一個有趣的經驗，某次在超市購物時，看到一位年輕小姐拿著一串黑木耳乾，喃喃自語道：「這要怎麼煮啊！」孰不知年幼的兒子上前回說，「這個，要放到水裡泡變軟喔！」原來是因為繁忙的 Nancy 早上出門前，都會將晚餐的食材先泡水，因此各種食材處理方式，對孩子來說猶如家常便飯，甚至可以教大人們該怎麼處理食材了！

▲對健康料理的堅持，Nancy 藉由書籍的撰寫，啟發大眾對健康的重視。



談到未來規劃，Nancy 毫不猶豫地說：「要繼續推廣健康料理，教導大眾如何做出低醣、低 GI、低卡的健康料理，希望藉由健康飲食的推廣，來改善大眾的身體危機。」

而調理家人身體狀況的成功例子，也使粉絲趨之若鶩上前詢問，Nancy 也很乾脆地出了一本書 《100 道全食物低醣料理美味提案》，每道食譜的步驟不超過 5 個，讓大家能快速上手；書中食譜也極具 Nancy 的特色：充滿異國風情，以及精緻的擺盤。此書更是和營養師好友合作，在每一道料理上貼心標註營養小標示，使讀者可以輕鬆控管飲食計畫。

「凡事都要感恩！」Nancy 感恩一切，即便面對疫情嚴峻、生活壓力龐大，但換個思維想，現在還能好好工作、好好料理及照顧家人，就是老天最好的安排。

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