「身體會告訴你該吃什麼」　以健康食材調養家人身心、找回慢活人生

生活在步調緊湊的都市叢林,繁忙的行程讓人連吃飯都變得倉促,速食文化雖帶來便捷,卻無形中使身體沉積大量毒素,在忙碌和不健康的交互影響下,身體也漸漸地發出警訊。

在繁冗都市的一隅,有一處慢活的美學料理教室,創辦人 Nancy 吳佩砡正在慢火烹煮。健康養生的食材、佐以精心的擺盤,隨著一道道色香味俱全的健康料理上桌,讓人不自覺放鬆身心,緩下步調細細品嘗這些美味佳餚。

自小移民南半球,耳濡目染下生成的異國料理

▲Nancy 透過授課與學員互動,傳遞對料理的熱情與熱忱。(圖/Nancy吳佩砡提供,下同)



十三歲便移民到澳洲的Nancy,小時候家中有個「料理許願池」,只要向媽媽許願想吃的菜,到了晚上就會有滿桌豐盛的菜餚迎接著她,在耳濡目染下,Nancy也傳承了外婆和媽媽的精湛手藝,每天為自己的孩子準備餐點,延續料理許願池的家族傳統。

生活單純的澳洲,是個擁有多元文化的國家,北歐、法國、義大利、亞洲風情無處不在,也讓Nancy從小有機會嚐遍各地風情美食。長大後在家庭集團擔任國外業務的她,更是造訪世界各地,感受不同國家的風土民情。跟隨在地人的腳步吃喝玩樂,使她的味蕾及視野大開,Nancy 說:「彷彿發現新大陸。」

歸國後Nancy便將遊覽世界各地的所學,融合在自身料理之中,使她的料理猶如一張世界地圖,攤開來便能看見各國特色。

You are what you eat:人如其食

▲網路上的直播教學,讓大家輕鬆學習健康料理。



NC5 美學料理教室的理念強調「健康、美學及慢活」。由於Nancy的丈夫患有糖尿病,小孩亦有異位性皮膚炎,試圖幫家人改善病況的她,決定從料理下手,以健康低醣、低卡的食物,幫助家人調養生理。「身體會告訴你該吃甚麼?」Nancy更是針對家人的身體狀況設計專屬菜單,果然有效調理家人的身體:使原先須施打胰島素的丈夫,從施打量減少到現在完全不用吃藥;小孩的皮膚狀況也大幅改善。問道怎麼那麼有效,Nancy 只說:「全營養 + 低升糖食物,都是吃出來的。」

在改善家人狀況後,Nancy更想發揮影響力幫助更多人,並成立 「NC5 美學教室」,旨在傳達健康料理、及慢活概念,讓生活緊湊的現代人,可以慢慢煮飯享受人生,讓許多不太會煮飯的新嫁娘們,透過簡單的料理方式、搭配富有美感的擺盤,端出一桌讓家人、客人、長輩都滿意的美味佳餚。

用身教傳達健康理念,提供孩子學習環境

▲身兼數職的 Nancy,自己就是孩子最好的教材。



「身教大於言教」,Nancy 提及兩個孩子,只要媽媽煮菜時就在一旁觀摩,她會教小孩如何從頭做一道料理,從食材挑選、清洗到烹煮及擺盤,都讓他們「做中學」。久而久之,兒子也成了「小廚神」,現在可以獨自做一桌早餐給家人吃;女兒對於擺盤和餐點搭配也有一番研究,還會提醒家人「不可以吃糖喔!」

Nancy 補充分享一個有趣的經驗,某次在超市購物時,看到一位年輕小姐拿著一串黑木耳乾,喃喃自語道:「這要怎麼煮啊!」孰不知年幼的兒子上前回說,「這個,要放到水裡泡變軟喔!」原來是因為繁忙的 Nancy 早上出門前,都會將晚餐的食材先泡水,因此各種食材處理方式,對孩子來說猶如家常便飯,甚至可以教大人們該怎麼處理食材了!

▲對健康料理的堅持,Nancy 藉由書籍的撰寫,啟發大眾對健康的重視。



談到未來規劃,Nancy 毫不猶豫地說:「要繼續推廣健康料理,教導大眾如何做出低醣、低 GI、低卡的健康料理,希望藉由健康飲食的推廣,來改善大眾的身體危機。」

而調理家人身體狀況的成功例子,也使粉絲趨之若鶩上前詢問,Nancy 也很乾脆地出了一本書 《100 道全食物低醣料理美味提案》,每道食譜的步驟不超過 5 個,讓大家能快速上手;書中食譜也極具 Nancy 的特色:充滿異國風情,以及精緻的擺盤。此書更是和營養師好友合作,在每一道料理上貼心標註營養小標示,使讀者可以輕鬆控管飲食計畫。

「凡事都要感恩!」Nancy 感恩一切,即便面對疫情嚴峻、生活壓力龐大,但換個思維想,現在還能好好工作、好好料理及照顧家人,就是老天最好的安排。

