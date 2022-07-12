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社會 社會焦點 保障人權

國道驚見「囂張姐」騎機車狂飆！狠甩4輛紅斑馬　全線封閉也攔不住

記者柯沛辰、唐詠絮／彰化報導

國道1號北上西螺路段12日下午出現一名女子騎車狂飆，疑似誤闖國道，驚動國道警方派車攔截，怎料女子面對紅斑馬前後包抄，竟照樣跑給警察追，最終從大雅交流道逃離，讓其他用路人當場看傻。警方表示，後續將根據車籍資料開罰，並依公共危險罪嫌偵辦。

國道警方巡邏車12日下午3點46分在國1北上218公里處發現一輛普通機車闖入，立即趨前攔阻，然經多次揮手示意，女騎士堅決不停車，警方只好請求線上派遣更多巡邏車支援。

▲▼國道驚見「囂張姐」騎機車狂飆！狠甩4輛紅斑馬　封閉全線也攔不住。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲「囂張姐」無視警車前後包夾，一路在國道上狂飆。（圖／彰化爆料網）

▲▼國道驚見「囂張姐」騎機車狂飆！狠甩4輛紅斑馬　封閉全線也攔不住。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲4輛紅斑馬追著「囂張姐」的機車跑。（圖／彰化爆料網）

畫面中可見，4輛紅斑馬緊追在後，雖幾度包夾，但都被女騎士從車縫中逃脫，後來警方顧及女騎士及其他用路人安全，一度封閉全線車道攔人，結果女騎士仍加速逃逸，還在警車之間蛇行、踹車，再鑽進車陣逃脫。

警方擔心強行攔車會引發事故，只能眼睜睜看著女騎士逃離，最後女騎士從南下大雅交流道的槽化線處迴轉至出口匝道後，朝著大雅方向離開國道。不過，警方目前已調閱監視器，後續將依影像資料通知車主到案說明，除依法開罰，也將另依公共危險罪嫌偵辦。

▲▼國道驚見「囂張姐」騎機車狂飆！狠甩4輛紅斑馬　封閉全線也攔不住。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲「囂張姐」鑽入車陣中逃逸。（圖／彰化爆料網）

警方表示，依據《道路交通管理處罰條例》規定，機車誤闖國道高速公路，可處新台幣3000以上6000元以下罰鍰；在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣牌照6個月。

另外，經交警或依法執行交通稽查任務人員制止時，不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。

許多網友看完影片，紛紛留言驚呼「這是在玩GTA俠盜獵車手嗎」、「膽子也太大，跑給紅斑馬追」、「4輛都攔不住，太狂了」、「是不是嗑太多」掀起熱議。

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